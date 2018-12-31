【编辑台】靖芬．岁末挥手．人间何其大 看着虚拟小岛上的人，看着版面上行走的人，想着生活中已经回不来的人；那么平静，却都若有所失。但生活继续，便要保持乐观的吧。新年快乐，明年见。

近日闲暇会玩一个叫“小岛城市”的手机游戏，大概是从前模拟城市SimCity的变异版——给你一座岛，给你一片岛上的空地，让你想办法在那里搭建出一座宜室宜居的城市来。

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因为画面非常精致，搭建好马路后，路上还有会小小的、撑着雨伞步行的人，看着更是入迷。于是每天用心一点一点地策划：这里先开几座农场，那里是一家肉铺，肉铺隔壁是食肆，食肆里卖披萨好了。再来是学校，操场，警局，消防局，医院，直到开发的地区越来越多，有了一家比一家豪华的酒店，法院，电台，动物园，水族馆，当然还得有充当城市绿肺的大小公园，种树栽花，如此居民快乐指数才会增加。快乐增加，才有更多居民到来居住，有人流，才有商机……

每天下班回家，就会点开页面看一看：哇，酒店赚钱了；啊，大家不快乐，要建马路疏通交通，要多建休闲广场。某天上班回到办公桌前，打开排版程式看着空无一物的版面忽然浑身一抖：神经病啊我，原来不论工作还是闲暇，我都在面对着同样的处境，都在想办法把一个页面/一块土地填满。两者都有自己的版图，都得无中生有，里头一样有“人”，一样得求各方满意，盼得八方快乐。

当然也有不一样的地方。手机小岛上的模拟市民毕竟不是真人，数据、指数再清楚，都看不到他们真正的感受。而我们每天工作版面里“走动”的人，是真正的血肉之躯，有者更因常常投稿而觉常常“碰面”。常常碰面的人若忽然消失，总会好奇或记挂一阵子。

游戏可以随性掌控，面对真实的生命互动与经验托付，就得认真相待了。

于此便要告知，3位【星云】专栏作者——海凡、戴利明、简玉芳的专栏都会在今年告一段落。

这段日子，海凡书写雨林游击队的各种惊险与艰辛；戴利明写亚洲开发银行在各地发放贷款赈灾，或提供金援的挑战；简玉芳写美国加州的大小生活见闻，每一位都能让我们看到一个不同的世界。我常想，“让人看到不同的世界”，这是很难的，谢谢他们愿意分享那些独特的经历与见闻。

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写这则岁末编按前，刚好在校阅《快乐星期天》周刊的内容。其中【非常人物】访问的是台湾年轻作家林达阳，他说的一段话让我深思：“现在的读者接受更完整的教育，接受的文字量更多，他们应该要面对更难、精致、复杂和深刻的大众文学。”

又说，“如果写得太简单，大家真的还愿意掏钱买（看）吗？”

无独有偶，前几日【星云】刊出郭丽云的文章〈天凉好个秋〉也有异曲同工的一段：“若像我学生一样的年纪，恐怕不能共鸣老师的文章，有一天我和老师通电话，我忍不住说老师的书可能出现的‘曲高和寡’。老师一语惊醒梦中人。若写文章老是念念不忘中学生，恐是职业病了。在中学教书日久，凡事尽都从中学生角度看，眼界小，世界也小，眼界本应向人间，人间何其大……”

两段话说的人不同，但那启发或许都一样，都在揭示着“简单”的不足，说着再往深处去，往更大的世界走的可贵与可能。

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简单，也可指不长进的重复。

随着年纪增长，生活的挑战越来越多了。难解的谜题或矛盾也越来越多。当下，浅白与简单的叙说或许可以很快获得共鸣，但生活的困窘实在太多面向了，浅显的安抚已很难承载或化解那些不知如何是好的伤痛与纠结。

还有一种更深层的简单叫返璞归真。然而返璞归真虽也可行，那“返”与“归”却是要先走多少的路，拐过多少的弯，抵达什么样的境地才好回头啊？简朴，真不是那么简单的事情。那么在抵达那折返点之前，何不尽量寻求精致，寻求不同，尽量挖掘意义，试写不同的世界？（希望这些话也能回应邮箱里部份关于“为何不录用我的作品”的疑虑。）又一年岁末。看着虚拟小岛上的人，看着版面上行走的人，想着生活中已经回不来的人；那么平静，却都若有所失。但生活继续，便要保持乐观的吧。新年快乐，明年见。