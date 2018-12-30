昔日大尺度旧照被翻出·爆乳女模激吻亲儿惊呆网民 现年50岁的传奇超模史蒂芬妮（Stephanie Seymour）依旧保养得宜，火辣身材令人称羡，不过近日却被网友翻出昔日拥吻17岁帅儿的旧照，甚至出现抚胸、帮乔泳裤的亲密举动，引发网友哗然，直呼“确定是母子？”

史蒂芬妮昔日亲吻儿子照被翻出。

（美国30日讯）现年50岁的传奇超模史蒂芬妮（Stephanie Seymour）依旧保养得宜，火辣身材令人称羡，不过近日却被网友翻出昔日拥吻17岁帅儿的旧照，甚至出现抚胸、帮乔泳裤的亲密举动，引发网友哗然，直呼“确定是母子？”。

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史蒂芬妮和出版业巨擘、亿万富豪布莱恩（Peter Brant）婚后诞下2子1女。子女拥有雄厚背景，从小在高档时尚艺术圈长大，继承了“一代超模”母亲的绝美外貌，还散发独特的阴郁、腰媚气质，被形容“美的不真实”。

然而，史蒂芬妮昔日和儿子的戏水照却在微博翻出并疯传。8年前史蒂芬妮身穿粉红色比基尼，带着3个小孩到海边戏水，却意外被狗仔队捕捉到一连串超乎常理的激情画面。

画面中，她穿着性感比基尼，傲人上围呼之欲出。让人吃惊的是，她肆无忌惮的忘情拥吻大儿子彼得二世（Harry Brant），对方手掌还不断在她胸部游移，犹如热恋中的情侣，甚至儿子出现生理反应，妈妈替他乔泳裤的惊人一幕。

当时照片曝光后，引发娱乐圈一片哗然，也因尺度过大一度引发争议，“这不是情侣，而是母子”。眼见风波愈演愈烈，大儿子彼得随即公开出柜，澄清自己是同性恋，与妈妈的关系如同好友般无话不谈，且妈妈也会用同样的方式亲吻其他手足，“世上任何一位母亲都会这样做”。

（图：IG）

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