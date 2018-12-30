不满PTPTN拨款宗教用途‧马华促旺赛夫解释 马华公民社会运动局对国家高等教育基金局日前拨出100万令吉，作为吉打州伊斯兰义捐理事会宗教用途感到不满，并要求该基金局主席旺赛夫作出进一步交代。

（吉隆坡30日讯）马华公民社会运动局对国家高等教育基金局日前拨出100万令吉，作为吉打州伊斯兰义捐理事会宗教用途感到不满，并要求该基金局主席旺赛夫作出进一步交代。

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该局主任吴健南发表文告说，国家高等教育基金局，应全数分发投资所得利润给参与储蓄计划者。

他说，作为教育用途，该基金局做法形同失信，滥用国家教育储蓄计划。

文告说，该基金局是政府机构而非一般私企公司，因此，无需像后者般每年把一部份利润挪用为慈善和扣税用途。

文告指出，如果正如旺赛夫所言，该拨款来源是取自国家教育储蓄计划（SSPN）所获得的投资利润，这种挪用是不恰当和不正当的，应把利润通过红利方式，全数分配和发放给有关储蓄者，作为他们子女未来教育用途。

“由于有关红利优惠是该储蓄计划所承诺给予会员的保障之一，基金局上述关决策，形同失信于参与有关教育储蓄计划的家长和孩童，也有滥用基金和公权力之嫌，包括违反该基金局的创设初衷。”

他促进旺赛夫进一步证明当局的相关决策，是否有根据高等教育基金局法令行事，为何只让吉打州相关伊斯兰义捐理事会受惠，这有否涉及偏差考量。

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马华公民社会运动局也吁请公布该基金局其它行政开销，证明当局并没有在钱不够用情况下，滥用或挥霍政府资源。