丹心 ‧ 归途 远方徒步的人们停下和我们招手，他们笑得灿烂。我好爱那些真挚的笑容，渗透着活着的热情和动人的心跳。

狭小的车站处在山峦的某处，距离下一趟列车的到来和启航还有许久。忘了戴表，手机则深藏在背包的某处，惰性让我觉得许久是多久已经不再重要。只要跟着前方的人上车就好，跟着人潮应该不会出错。

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7月本该是炎热的季节。今早就如同过去两天，冰凉的空气，低沉的乌云。威廉堡乍看没有活泼的气息，冰冰冷冷的。

身旁的人们倒是温暖，总是对我这外来者温柔的笑着。

在月台听到熟悉的乡音，转身遇见一手推着婴儿车一手牵着小女孩的同乡。仿佛心有灵犀，她对我微笑后一开口便是熟悉的家乡中文。她说着过去10年的光景，急促的语调仿佛要赶在列车到来之前，把这多年来囤积的情感对我这陌生人一吐痛快。

“已经习惯了，只是日子有些沉闷，”她的双颊微红，女孩依偎在她的怀里，甚是亲昵，“我是修室内设计的，托教授的介绍做了好多好棒的project。”我莞尔，熟悉的中英掺杂，令人窝心。

“后来孩子的爸要回来这里，我也就放下一切，跟着过来了，”小儿子咯咯地笑，她温婉的回应，“怎么了？”

持续的咯咯笑个不停。

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这小男孩真乖。

“他可调皮了，刚学走路。姐姐正在学跳舞，常常跟在姐姐后面跟着跳，”面容嫌弃，语调却好温和。“不能把他从婴儿车放下来，要不然我得追着他跑，”犹如明白了妈妈在说些什么，小男孩笑得更开心了。啊，牙齿还没生呢，却是我看过最美的笑容。

“毕业后会回去么？”

（列车进站的提示音响起。）啊，是下个月的事呢。我记得前几天电脑屏幕显现的倒数数字是52。

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“这里一直下雨，我带孩子们到格拉斯哥待几天。”完美何在，高原地带描绘了最美的自然素描，却忘了为它点缀和煦的阳光。

列车进站。不知怎的，本6节车厢变成了两节，没预定座位的得拉着行李往外跑，坐上前往目的地的小巴。

“你坐哪儿呢？”

第二节车厢。

“可惜了，我们坐第一节，”生活仿佛真的并不完美。我本以为接下来的路程能好好听听她的人生。

生 活 从 来 不 复 杂

我问了名字，道了别，却忘了问该怎么写。方块字那么多，哪个是哪个呢。露怡，路宜，露宜，路怡。没关系，我有8小时可以好好琢磨。

当层层山峦往后方退去，这一别，我想就是一辈子。

过了许久看见了平原，我瞧见阳光洒落，想起刚刚好这一回事儿。“一切都是时间点的关系，我才有机会留下，然后遇到我老公，”月台上女孩依偎在妈妈的怀里，娇羞的笑。我虽在逗着女孩，内心却因她的话而澎湃，原来欣慰是这么一回事儿。平常总写着这两个字，当它们被生活唤醒时，所产生的另一种感受却是无以名状。

远方徒步的人们停下和我们招手，他们笑得灿烂。我好爱那些真挚的笑容，渗透着活着的热情和动人的心跳。如同她和孩子们说话时，泛红的脸颊和温雅的笑纹所传达的旋律。

“生活就这么过吧，看着他们长大就行了。”

是啊，生活从来都没那么复杂。我依着窗户，看着伫立在平原的阳光。就这么过吧，在归途上。