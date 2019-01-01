张妈咪 ‧ 亲子反思 是啊，人与人之间的沟通总是这样，以为是心知肚明的就没有说，久而久之就产生了隔膜。

儿子3岁时，因为经历了被热汤烫伤的阴影而变得孤僻。

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由于对他有所愧疚，所以对他的容忍度也比较宽。尽管他不和大人打交道，只和小孩（包括像小孩般的大人）胡扯胡闹，但他那犹如小生般的清秀脸孔总是挂着上扬的嘴角，嘴上还有笔挺的鼻子，让人赏心悦目。

在读完绘本《猜猜我有多爱你》给孩子们听后，我问他，最爱谁，是妈妈还是爸爸？他说第二是妈妈，第三是爸爸。第一是谁呢？我有点难过地猜想。是学校的哪位爱心老师吗？还是最擅长讨小孩欢心的姨姨？他一直摇头，然后笑着说，当然是我自己啦。儿子的答案让我莞尔，也让我汗颜。我总是觉得自己十月怀胎，从害喜到紧急剖腹，再到半夜哺乳，没完没了的牺牲，孩子就应该最爱妈妈。其实我们每个人都应该多爱自己，才有能力和资格去爱人啊。

他会爱惜自己，真好。

儿子的回答总是在我的预料之外。有一次，我一个人驾车载3个小瓜去娘家，途中经过一间疗养院。忽然想起晚年可能会因为种种原因而被迫住在疗养院，我便向他撒娇说，你以后别送我去那种会虐待人的老人院哦。他露出招牌笑容，斜视我，做么我看你都不会老啊。我想，他再大一些时，肯定会笑我，想太多了。

周日傍晚，从安亲班回家的路途是我们一天里的第一个亲子交流。他总是会问，妈妈，你今天煮什么？他对我的回答是充满期待的。肉骨茶、咖哩鱼、烤鸡或者鸡汤，他会反驳，这样而已？

没有煮“饭”吗？我笑着回答，当然有啊。他立刻反应：那为什么没说？

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是啊，人与人之间的沟通总是这样，以为是心知肚明的就没有说，久而久之就产生了隔膜。

不久前，我规定了下午5点到6点的新闻时段，是我的专利，他们不可以转台去看其他电视节目。可是很多时候，面对着电视机，我的视线却停留在手提电脑、手机或报纸。他会问：又说要看新闻，为什么没看？我理直气壮地说，我在听呢。有时候，我忙着准备晚餐或做家务。他手握遥控，走到我跟前来问，不看新闻，开着电视机干什么？我有些不耐烦了：我要煮饭给你们吃啊，我要把你们的校服洗干净啊，没空看，你们帮我看啦。他似乎很满意我如此合理的答案，从此也不问了。有时候看到有趣的新闻，还会跑到厨房来叫我一起看。由于经历过电话诈骗的事件，我更加有借口让他们多留意时事，掌握层出不穷的诈骗手段。

晚上，外子在看同样的新闻时，他们已经可以在一起讨论了。回想小时候父亲每天傍晚都逼着我们几个兄弟姐妹观看新闻报告，我们却心不在焉，只急着在广告时间转台追港剧，或者趁他累得打盹时偷偷转台。与孩子们的互动亦让我对自己的父亲有所感悟，感恩他的严厉为我带来意味深长的影响。我让儿子了解了追踪时事的必要与重要性，他自然就会配合，不像我当年一样年少无知，到现在才体会到父亲的用心良苦。

学习从孩子的角度去思考，从孩子身上得到不同的启发，从孩子的心底话去聆听他们真正的需求。这些反思甚至比陪伴更迫切。