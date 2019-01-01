【星云两面看——他人之眼】三段葱 ‧ 惧怕的理由 终于理清了当时的抗拒，原来不过是害怕被别人睥睨，拿着固本来吃会显得寒酸可怜，抗拒瞧见别人鄙视的眼神。原来我气的是自己，他人随意一个眼神便轻易击垮自信。

昨晚简直是懊悔的一天。

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爸爸前些日子看见传单上优惠的固本，比起平日一点也不平易近人的快餐价格便宜许多，嚷嚷说等到附近的购物商场开张，就要我们带他去尝一尝。

开张第一天没有走遍便匆匆离开，过几天后爸爸再次提醒。有别于平时的雨天，空气中夹杂着汽车废气，闻起来一点也不清新。行走约数分钟，车辆缓缓驶出红绿灯，看得出爸爸非常兴奋，对于靠苦力活几十年来养活我们一家，偶尔能够吃顿好料必然高兴。

顺着人潮发现了那间快餐店，适逢假日人流特别多，我的心竟然颤抖，非常抗拒在这里用餐。一直游说母亲和父亲下次再来，人那么多位子都不够，什么理由都使出但就是不清楚我在恐惧什么。

来回走了两三次，爸爸始终不放弃，我知道他非常沮丧，却无动于衷的想着快点离开。站在熙熙攘攘的人群中，我在寻找着内心深处那股抗拒的力量。再次徘徊在点餐处，这次便自行找空位，瞥见一座便赶快叫爸爸坐下。说快不快，一个小男生迅速先到一步，爸爸只好默默走出来。

气氛本来已有点糟，因为爸爸似乎不积极，妈妈简直气炸了当场骂，骂完后头也不回的离去。好几年都没有那么糟糕的心情，总觉得是我间接造成。我和爸爸一语不发跟随妈妈，想了很多却仍然掩盖不了心中的悔恨。

抱着空腹和积累几米的怨气到家，妈妈径直开了门进去，俗语说：“女人生气起来最可怕了”。爸爸坐在外头显然感到失望丧气，怎么连吃个快餐都那么难啊。我默默手洗衣物，然后赶快洗米煲饭，否则按照以往的经历，赌气起来可真的什么都不吃，倔强得很呢。

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终于理清了当时的抗拒，原来不过是害怕被别人睥睨，拿着固本来吃会显得寒酸可怜，抗拒瞧见别人鄙视的眼神。原来我气的是自己，他人随意一个眼神便轻易击垮自信。