校长要家长赔书被投诉‧益侨抗议校长遭调职‧3机构促教局正视民意 因不满校长被家长投诉后，被森州教育局强制调职，武吉不兰律益侨华小3大机构一起拉横幅抗议，除了促进教育局正视问题，也希望借此挽留校长，继续为学校服务！

武吉不兰律益侨华小3大机构一起拉横幅抗议森州教育局忽视民意，坚决把没有犯错的校长黄炳汉调走。（图：星洲日报）

（森美兰‧武吉不兰律30日讯）因不满校长被家长投诉后，被森州教育局强制调职，武吉不兰律益侨华小3大机构一起拉横幅抗议，除了促进教育局正视问题，也希望借此挽留校长，继续为学校服务！

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仅小部份家长投诉

武吉不兰律新村益侨华小校长黄炳汉，月前要求家长们赔偿破损的书籍，因而引起五六名家长的不满，直接向森州教育局投诉黄炳汉，结果导致黄炳汉被调派到芙蓉芭蕾新村华小，其职位也由芙蓉万茂新村华小的第一副校长张凤玉取代。

尽管董家协曾多次向森州教育局和森州华校督学朱良义接洽，甚至发动收集逾百人签名运动，向有关当局进行上诉，并解释个中原因，惟当局一直没有给予任何回复。

随着即将开学，黄炳汉也将在芙蓉芭蕾新村华小走马上任，益侨华小董事长黄聿欢、家协主席陈淑婷及校友会主席沈宝顺唯有号召董家协理事、村民及家长抗议。

他们希望教育局正视民意，若教育局一意孤行，坚决无理的调走黄炳汉，董家协也会把此事上诉到教育部，包括让教育部副部长张念群关注此事。

黄聿欢（右二）出示董家协收集到的逾百人签名，希望教育部考虑，取消调走黄炳汉的决定，惟一直不获当局任何回复。右一为沈宝顺，左起为家协理事叶旌勇及陈淑婷。（图：星洲日报）

不能抹杀校长功劳

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董家协及校友会今日也发表声明，交代整个事情的经过，让外界对此事进行评理。

他们认为，教育局不能因为赔书事件，就把校长的功劳全部抹杀！

他们指出，事情的起因是因为一小部份的家长，他们的孩子把借书弄损，黄炳汉才要求家长们做出赔偿，数额从6令吉40仙至38令吉，视损坏为哪一科书籍。

这几名家长却不满黄炳汉的做法，向森州教育局及波德申教育县署投诉，尽管当局曾派出官员到学校了解情况，校方也给予解释，但当局却没有任何回应。

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直到日前公函送抵，黄炳汉在得知自己将会被调到另一所华小任职。

“我们无法容忍及接受一小部份家长因为不满赔书的事件，向当局投诉后，当局以此理由来调动校长，特别是校长是尊重政府公务员条例，执行校长的任务，教育局不能随意调派一名没有犯错的校长。”

他们认为，如果当局因为不能容忍家长们投诉，就随意被校长调走，那董家协日后如何面对家长，教育局为了无理家长的投诉，没有给予学校3大机构一丝的尊重。

他们也不满当局没有给予一个圆满的解释，交代黄炳汉被调走的原因，而且，他们在为黄炳汉上诉期间，当局在这3周不曾给予任何回复。

森州教育局曾因赔书事件派出官员到学校调查，以及进行对话。（图：星洲日报）

三机构满意校长表现

另一方面，董家协理事、成员及家长也为黄炳汉打抱不平，他们非常满意黄炳汉的表现，特别是在其担任校长3年来，与董家协合作无间，学校的硬体设备也逐步获得提升，包括礼堂、阅读庭院、课室冷气设备、21世纪智慧课室、教师停车场等。

他们说，黄炳汉也协助清寒学生，获得地区上福利机构的协助，让学生们受惠，该校如今更成为森州学联篮球队、波县篮球队的训练场地，令该校学生非常积极参与篮球运动。

据了解，尽管森州今年共有数所华小校长退休而必须进行调动，但前提是被调动校长必须是先自行申请，但黄炳汉却不曾向教育局申请过调职。