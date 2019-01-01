【星云两面看——他人之眼】木亭子 ‧ 好管闲事 我总觉得，社会中善良的人还是较多的，只是有时候，他们没察觉他们的行为干扰了别人。我们与其在他人背后埋怨、咒骂，不如想个法子给予对方善意的提醒。

每个星期日早上，我和父母吃毕早餐就会赶往下一站——巴刹。星期日啊，要觅得一个泊车位可不容易，有者只好冒险违规泊车。

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老爸通常把车泊在离巴刹较远的地方。我和妈妈得越过一条马路才能抵达巴刹。马路中间有分界堤。分界堤有个凹下的部份，方便长者越过份界堤。因这条路不是要道，所以星期日总有车违规停泊在分界堤两旁。

某个星期日，老爸把车停泊在老地方。我一下车，就看见一辆白色大小眼停泊在分界堤旁。再走近细看，才发现那辆大车堵住了分界堤凹下的部份，车与分界堤之间也容不下一个人走动。这下可真为难那些行动不便得越过份界堤的长者了。

连续几个星期日，那辆大小眼总是停在相同的地方，分界堤凹下的部份变得无用武之地了。每次经过，我老妈就会埋怨几句。有一次，我突然有了个主意，我要给车主留张字条。

回到家，我立马找了张纸，写了一些字：您好。马路分界堤凹下的部份是要方便长者行走的。您泊车时，车子可否不要堵住这个部份？谢谢您的合作。

又过了一个星期。老爸才把车子停泊好，我就迫不及待地下车。真好，那辆大小眼已在那儿等着我了。我手捏着那张小字条，有点紧张地靠近大小眼，以极快的速度把字条夹在大镜上的雨刷器，再若无其事地往前走。

时间飞逝，又是另一个星期日的早晨。我的好管闲事会带来好结果吗？下车后，只见大小眼还是在原位，啊，不，它往后退了，它真的没有堵住那个凹下的分界堤了。哈哈，我的好管闲事有收获啊。往后的星期日，那辆大小眼没再给路人麻烦了。奇怪的是，如果是别的车子停泊在那儿，那个凹下的分界堤也极少被堵住了。

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我总觉得，社会中善良的人还是较多的，只是有时候，他们没察觉他们的行为干扰了别人。我们与其在他人背后埋怨、咒骂，不如想个法子给予对方善意的提醒。

又是一个美好的周日，我与父母坐在常光顾的面摊享用香喷喷的咖哩面。哎呀，后面传来了烟味，有人在吞云吐雾了。

吃毕离开时，我走到那位大叔面前，递给他一张纸条，快速离开。