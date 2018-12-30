撕下一片嘴里送．美女偷吃面包被拍 面包店负责人过后将视频放上网，曝光女子偷吃面包的行径，还苦口婆心希望对方以后不要再这么做。

女子站在店前的面包柜，被指趁没人注意时撕下一片面包偷吃。（取自脸书）

（新加坡30日讯）貌美女子光顾面包店，竟趁店员不注意时，撕下一片面包偷吃，过后将缺了一角的面包放回原位，还用其他面包遮盖它。女子以为神不知鬼不觉，但店里的闭路电视已经拍下她偷吃面包的过程。

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《联合晚报》报道，面包店负责人过后将视频放上网，曝光女子偷吃面包的行径，还苦口婆心希望对方以后不要再这么做。

这名杨姓的面包店女负责人，四天前将两段视频和面包的照片放上脸书，她在贴文表示，星期三（26日）下午2时10分，有一名女子来到她的店偷吃面包，过后还将其他面包遮盖住被偷吃的面包。

她称当时正好有供应商来到店里交货，店员正忙着应付，所以没留意到女子的行径。

面包店劝收手

根据视频，可见一名身穿黑衣长裤、面容姣好的女子站在店前的面包柜，她先四处张望，看到没人注意后就打开其中一个面包的包装袋，撕下一片面包偷吃，接着她用其他面包遮盖住原先的面包。

另一个视频则显示女子曾走入店里东挑西选，但没有买任何面包就离开。

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面包店负责人也在贴文质问偷吃面包的女子：“你有钱装扮为何没钱买面包？请不要再这么做，因为（被偷吃）面包不能再销售，它被你的手弄脏了，所以必须丢弃浪费。”