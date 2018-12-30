刘华才：欧盟拟禁马棕油‧“郭素沁速说明对策” 随着欧盟拟禁止进口我国棕油后，民政党主席拿督刘华才博士要求原产业部长郭素沁马上向人民，尤其是油棕小园主说明政府到底有何应对之策。

（吉隆坡30日讯）随着欧盟拟禁止进口我国棕油后，民政党主席拿督刘华才博士要求原产业部长郭素沁马上向人民，尤其是油棕小园主说明政府到底有何应对之策。

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他在文告中说，棕油生产对我国经济而言非常重要，因为我国是继印尼之后，全球第2大的棕油生产国；同时，对小型棕油业者而言，棕油更是他们主要的收入来源。

“欧洲作为全球第2大的棕油进口国，随着欧盟拟禁止进口我国棕油后，国内65万农民生计恐将因此危在旦夕。政府不能坐视不理，我希望部长能够马上向人民，及农民们说明政府到底有何应对之策？”

他指出，在希盟政府赢得中央政权后，欧盟国家驻马来西亚大使曾前往拜会首相敦马哈迪医生，郭素沁应该向这些欧盟国家驻马大使跟进这项课题，并展开游说工作，以确保我国的棕油日后能够继续出口到欧盟，而不是在做完政治秀后就不闻不问。

他说，根椐政府数椐显示，目前大马出口至欧盟的棕油量高达200万公吨，当中三分一或60万公吨棕油是用于生物燃料的生产。同时，大马也出口21.2万公吨棕油生物燃料至欧洲。一旦欧盟真的禁止大马棕油进口，对我国的经济打击不小，对油棕小园主及农民的打击更是巨大。

他也指出，目前，国内棕油小园主及农民已经因为棕油价格下跌而苦不堪言，一旦欧盟禁止大马棕油进口，出口至欧盟地区的棕油将大砍50%，届时将对这些农民的家庭带来负面影响。