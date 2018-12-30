哈斯尼：勿再纠缠柔王储‧“凯鲁丁不了解王室角色” 巫统柔佛州联委会主席拿督哈斯尼促请希盟通讯和动员委员会成员凯鲁丁停止在敦促柔佛王储东姑依斯迈放弃王位从政的课题上纠缠。

（柔佛‧新山30日讯）巫统柔佛州联委会主席拿督哈斯尼促请希盟通讯和动员委员会成员凯鲁丁停止在敦促柔佛王储东姑依斯迈放弃王位从政的课题上纠缠。

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哈斯尼指出，从凯鲁丁发表的贴文来看，明显的，他不了解柔州王室所扮演的角色和领导地位。

哈斯尼对英文《新海峡时报》说，柔州子民不认为柔州苏丹依布拉欣陛下及柔州王储东姑依斯迈涉入柔州的管理和一些事务有甚么问题。

他说，柔州的宪法已明文规定及清楚说明柔州王室所扮演的角色。

“这位希盟领袖显然不了解柔州苏丹和柔州王储的责任，关于这点，我们柔州人民从来不会去质询。”

凯鲁丁也是诚信党党员，他日前在脸书发文表示，如果东姑依斯迈自认擅长政治，喜欢发表政治言论与声明，他会推荐王储放弃王冠，全职踏入政治舞台。

他认为，东姑依斯迈不躲在王室豁免权的后面，而应放弃王位参与政治，如巫统元老东姑拉沙里和东姑阿兹兰。