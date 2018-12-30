“新大马纳入新土著议程？”‧王晓庭促行动党说明 马青总团长王晓庭指出，行动党领袖应该说清楚，其元老林吉祥最近一直提起的“新马来西亚”，是否有纳入土团党领袖在该党代表大会上提出的“新土著议程”，不要试图再以文字游戏，来愚弄人民。

（吉隆坡30日讯）马青总团长王晓庭指出，行动党领袖应该说清楚，其元老林吉祥最近一直提起的“新马来西亚”，是否有纳入土团党领袖在该党代表大会上提出的“新土著议程”，不要试图再以文字游戏，来愚弄人民。

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她发文告要求曾在过去一两个星期内提及“新马来西亚”的行动党领袖站出来回应，否则便应该带同火箭一起退出希盟，因为火箭在短短这一两个星期内，已一而再被揭穿了欺骗人民的谎言。

“林吉祥在希盟是否接受巫统跳槽议员课题上，因为试图谎称不知情而先被首相打脸了；如今新马来西亚课题，林吉祥所说的希盟为了全民，与土团的只为土著是完全两码子的事，很明显林吉祥是再次被敦马揭穿谎言了。”

她说，如果“新土著议程”没有被纳入“新马来西亚”，那希盟政府的方向到底是以行动党的说词为主，还是以土团党的大方向为主轴呢？

“而如果‘新土著议程’是早早被行动党‘偷偷’接受纳入‘新马来西亚’内，这就再一次显示林吉祥人前人后说词反复的虚伪模样，因为在林吉祥之前所向人民解释的“新马来西亚”里，是完全没有提及“土著议程”的。”