大彩Super 7‧7头奖落雪隆槟彭 在2018年终前，大彩Super7彩票继续制造7名百万富翁，在7份100万令吉头奖中，有5份落在雪隆一带，槟城与彭亨各占一份。

（霹雳‧怡保30日讯）在2018年终前，大彩Super7彩票继续制造7名百万富翁，在7份100万令吉头奖中，有5份落在雪隆一带，槟城与彭亨各占一份。

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在奖品各为一辆迈薇轿车的7份花红奖中，也有4份落在雪隆一带，森美兰、柔佛与霹雳州各占一份。

大彩Super7彩票S4/18彩期于今日在霹雳马会摇珠开彩，大彩有限公司北马区主任洪彩凤过后向媒体披露有关首奖与花红奖彩票的售出地点。

在7份首奖的彩票中，2份由雪兰莪州代理售出，3份由吉隆坡代理售出，2份各由槟城与彭亨代理售出。

在7份花红奖的彩票中，雪兰莪州代理与吉隆坡代理各别售出2份，森美兰州代理、柔佛州代理与霹雳州代理各别售出一份。

大彩Super7彩票的首奖（100万令吉奖金）、二奖（10万令吉金）和三奖（1万令吉奖金）各有7份，花红奖（迈薇轿车）也有7份，另有其他奖金和2辆名贵车等待赢取。

大彩Super7彩票下期（S1/19彩期）将于明年3月24日（星期日）开彩，而明年1月20日（星期日）将举行大彩1/19彩期摇珠开彩，积宝奖金为50万令吉，如果首奖300万令吉的大彩号码最后一个字对中积宝号码，奖金总额为350万令吉。

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