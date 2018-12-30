陈志远牵线埃尔多安拨地·慈济土国建难民学校 在成功集团创办人丹斯里陈志远的牵线下，慈济基金会获得土耳其总统埃尔多安答应，特别拨出土地兴建难民学校，并增加学历认证名额至3000个，以便难民学生能到其他国家继续学业。

陈志远（左四）送上印有埃尔多安（右四）名字的卡迪夫球队球衣。左三为林伟才，右三为陈有江。 （图：陈志远提供）

（土耳其．伊斯坦布尔30日讯）在成功集团创办人丹斯里陈志远的牵线下，慈济基金会获得土耳其总统埃尔多安答应，特别拨出土地兴建难民学校，并增加学历认证名额至3000个，以便难民学生能到其他国家继续学业。

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陈志远和顶级手套集团执行主席丹斯里林伟才，昨日获埃尔多安接见，商讨慈济基金会在土耳其的难民援助事务。随行者包括驻土耳其慈济志工胡光中、周如意，以及陈志远儿子，成功资产执行董事陈有江。

会谈历时近1小时，双方谈及叙利亚难民在土耳其的处境，以及慈济基金会在援助工作面对的问题。

会后胡光中透露，慈济设立的满纳海国际学校，获美国学术机构认证。校内共有3000名学生，皆为叙利亚难民。

惟目前土耳其政府设定的学历认证配额只有每年531个。“若土耳其政府增加学历认证配额，更多学生可以凭这张文凭，到其他国家升学。”

陈志远对埃尔多安的难民政策赞赏有加。“土耳其共收留了450万名难民，其中360万人来自叙利亚。各国都应向土耳其学习，善待难民。”

此外，他也透露，埃尔多安为人亲切友善，邀请他收购土耳其的球会。他也说，双方谈及旅游业，成功集团会考虑在土耳其兴建酒店或度假屋。

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顶级手套有意土耳其设厂

另一方面，林伟材则向埃尔多安说明，顶级手套有意在土耳其建设手套工厂，提供工作机会给当地居民以及难民。他透露，土耳其也是顶级手套的第四大出口国。

陈志远及林伟才皆是慈济基金会的志工，两人随团在土耳其伊斯坦布尔苏丹加济（Sultangazi）探访叙利亚难民，为期三天。活动中，他们陪同叙利亚难民孩童唱跳，发派书包。两人也到难民家中做家访，切身了解他们的困境。