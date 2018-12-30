林福山：保护各族传统美食·应立法聘本地人掌厨 马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山指出，政府应考虑立法聘用本地人当掌厨，以及保护我国各族群传统美食之际，也可以推行一些优惠政策，例如增加乐龄人士的就业机会，让餐饮业者适应这段过渡期。

曾德发（左五）赠送纪念品给林福山（右三）。右一起是卓合文与林刚荣，左一起是洪济胜、林俊宜、梁开明和颜亚典。（图：星洲日报）

（柔佛．新山30日讯）马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山指出，政府应考虑立法聘用本地人当掌厨，以及保护我国各族群传统美食之际，也可以推行一些优惠政策，例如增加乐龄人士的就业机会，让餐饮业者适应这段过渡期。

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他说，他支持人力资源部曾提出将推行立法须聘用本地人当掌厨的新政策，唯希望以伸缩性质的方式处理，使业者能有一个过渡缓冲期。

“同时，推行的政策必须明确，不能模拟两可或朝令夕改，提供给相关业者替代方案，例如聘用本地年纪40至60岁的年长者代替外劳。”

林福山于昨晚出席新山福建会馆举行的“福天同庆洪仙诞”闭幕晚宴致词时，发表上述谈话。

未来将以团结乡亲为主

另一方面，林福山表示，福联会未来的方向除了涵盖“政，经，文，教”，尚会以“团结、联系、联谊”各地乡亲为主。

“我认为一个组织要健全发展，必须要有人。以人为中心，以乡谊为牵线，让各地乡亲能够紧密联系在一起。

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“福联会计划在未来的日子走遍全国，与各地乡亲交流，未来福联会在各地乡亲支持下，必定能做得更好。”

林福山随后宣布拨款2000令吉予新山福建会馆。

新山福建会馆会长拿督曾德发，在署理会长颜亚典、总务卓合文、财政梁开明、晚宴筹委会主席洪济胜、福建大社主任林刚荣及署理主任林俊宜陪同下，赠送纪念品给林福山。