不列颠尼亚号退役称想要新游艇‧英女王疑违政治中立原则 英国皇家游艇“不列颠尼亚号”于1997年正式退役后，便长期停泊于爱丁堡，供旅客参观。美联社报道，一张新发现便条揭示，英女王当年曾向政府提出，希望不列颠尼亚号退役后，能有一艘新游艇取而代之。报道形容女王的做法实属罕见，因为女王须政治中立，要避免就特定要求游说政府。

（图：美联社）

（伦敦30日讯）英国皇家游艇“不列颠尼亚号”于1997年正式退役后，便长期停泊于爱丁堡，供旅客参观。美联社报道，一张新发现便条揭示，英女王当年曾向政府提出，希望不列颠尼亚号退役后，能有一艘新游艇取而代之。报道形容女王的做法实属罕见，因为女王须政治中立，要避免就特定要求游说政府。

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该便条藏于英国国家档案馆，由女王副私人秘书于1995年写给内阁办公室，指出女王“自然很欢迎”有一艘新皇家游艇，但便条亦表示明白需由政府作出决定。

不列颠尼亚号于1953年开始服役，用途包括国事访问、接待官员及皇室成员出外度假。英女王对不列颠尼亚号有深厚感情，它退役时，女王一度流泪。上图1964年英女王（中）搭不列颠尼亚号抵访加拿大；下图为1997年该游艇停泊在曼谷港口。（美联社照片）