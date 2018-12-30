外交部：陶公府4县爆炸案·赴泰大马人须小心 随着泰南陶公府发生爆炸及枪击事件，外交部劝请居住在泰国或到泰国旅游的国人保持警惕。

（布城30日讯）随着泰南陶公府发生爆炸及枪击事件，外交部劝请居住在泰国或到泰国旅游的国人保持警惕。

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外交部文告指出，在29日当地时间约傍晚6时30分，泰南陶公府4县，即拉皑（Ranget）、查奈（Chanek）、西色空（Sisakon）及榻拜（Tak Bai）发生数宗爆炸及枪击事件。

不过，没有大马人在这起事故中受影响。

外交部促请在该国的大马人向驻曼谷大使馆或驻宋卡领事馆登记。

大使馆地址为33-35，South Sathorn Road，Tungmahamek，Sathorn，10120Bangkok，Thailand。电话：+66+66-2-6296800/+66-87-0284659（办公时间后）、电邮[email protected]或传真：+66-2-6792208。

领事馆地址是N o.4，Sukhum Road，MuangDistrict Songkhla90000，Thailand，手机应用程式WhatsApp（+66-7-4311062/+66-7-4316274/+66-81-990-1930）或传真+66-7-4324004，或电邮[email protected]。