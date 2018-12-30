5年前假讯息又翻炒·马六甲3岁女童没被拐 3岁女童在购物广场被拐的讯息，继2013年于坊间流传后，如今再次在手机通讯软件中广发扩散，事实上这的确是一项假消息。

（马六甲30日讯）3岁女童在购物广场被拐的讯息，继2013年于坊间流传后，如今再次在手机通讯软件中广发扩散，事实上这的确是一项假消息。

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有关简讯内容如下：“求帮忙，求扩散：今天上午一个三岁多小女孩在马六甲Aeon Jusco里被人拐走，小女孩能准确说出她爸妈的姓名，从监控上看是被一个三十多岁男人抱走了，现大人都急疯了，有知情者请告之，万分感谢！

看到信息的兄弟姐妹留意一下！联系人电话xxx-xxxxxxx（帮忙转发），功德无量，如果看一眼懒得转的冷漠的人也请求你伸出手指按3秒”

本报记者今日多次拨打有关电话号码，发现是一个空号，相信已无人使用。

据了解，电话号码的主人在2013年已澄清是一宗恶作剧，导致他短时间接获逾百通来自国内外，包括泰国、新加坡和中国等地的关心电话，相信在饱受干扰之下终止有关号码服务。

因此，无论是在社交网站或手机通讯软件收到有关讯息，不要再转发他人，以免引起慌乱及不必要的麻烦。