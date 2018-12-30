纽约时报广场跨年夜·200万人倒数疑报大数 美国纽约市时报广场为全球最大的跨年夜倒数活动举行地点。当地官员过往屡次声称有200多万人在广场倒数，但近日被专家质疑“报大数”，旨在巩固纽约是“世界中心”的形象。

纽约时报广场的迎新年活动盛况。（图：美联社）

（美国．纽约30日讯）美国纽约市时报广场为全球最大的跨年夜倒数活动举行地点。当地官员过往屡次声称有200多万人在广场倒数，但近日被专家质疑“报大数”，旨在巩固纽约是“世界中心”的形象。

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教授：应该不足10万

美联社报道，训练警队统计群众大小、教导群众科学的英国曼彻斯特都会大学教授斯蒂尔受访时表示，真正在时报广场倒数的应该不足10万人。他说：“人们通常高估群众规模10倍至100倍。”负责倒数活动的时报广场联盟强调，他们根据警方数字估算在广场倒数的人数。

纽约大学教授兼数学家塞费则认为，纽约市对“报大数”一直深感兴趣，因为这有助巩该市在某个日子或时间是全世界中心的形象。他指出：“你如何统计参与时报广场水晶球倒数的人数？是指所有见到水晶球的人，还是所有挤进曼哈顿酒吧的人？”

塞费表示，如果以每平方公尺容纳3人计算，时报广场将有5.1万人；而每平方公尺容纳5人的话，广场则有8.6万人。在极端的每平方公尺有7人情况下，广场人数才有可能达至12万人，但这意味民众要紧贴地站在一起。他认为这是不可能，因此时报广场上有过百万人倒数是不现实。

不过，在群众规模上“报大数”亦有危险之处，就是当局投放公共安全的资源可能过多或太小。幸而纽约市警方在除夕倒数活动的保安安排适当，避免出现群众过多的情况。