两层楼34单位住225人．砂州豪华长屋大开眼界 距离民都鲁省乌鲁实巴荷15公里的占谷长屋（Rumah Jangu Ladong Tahir），相信是国内最现代化及最豪华的长屋之一，该长屋共有34个单位，居民人数达225人。

两层楼的占谷长屋，内部设计豪华，与一般豪宅无异。（图：马新社）

（砂拉越．古晋30日讯）东马内陆的豪华长屋，让人大开眼界！

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单位投保最高50万

距离民都鲁省乌鲁实巴荷15公里的占谷长屋（Rumah Jangu Ladong Tahir），相信是国内最现代化及最豪华的长屋之一，该长屋共有34个单位，居民人数达225人。

重金打造的长屋不仅豪华，还向保险公司投保，一个单位最高投保额可达50万令吉，已是城市地区独立屋的价码。

占谷长屋副屋长西丁指出，该长屋建于2000年，当时其父亲，即屋长达希卡劳带着居民把建在河边的长屋迁移到现今地点，以便享有道路及水电供应设施。

他说，两层楼的占谷长屋建在3公顷土地上，使用洋灰为建筑材料。当时居民达成共识，在长屋建成后，可依据各自喜好，设计自己的单位。

无论如何，居民必须考量安全因素，避免采用容易着火的材料。

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占谷长屋副屋长西丁（左）与家人在客厅聊天，其居住的单位投保额高达50万令吉。（图：马新社）

设计考量防火

西丁解释，长屋文化是源自于族群之间的仇恨与战争，不过如今长屋最大的“敌人”是祝融。每年有不少长屋遭遇火灾，毁于一旦。

因此，他强调，占谷长屋的设计考量防火因素，厨房、房间及客厅的距离至少相隔15公尺，避免火灾发生时，火势迅速蔓延，一发不可收拾。

他表示，长屋的部分建材也采用防火材质，如钢铁。

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曾经在埃及石油及天然气公司工作数年的西丁说，长屋在安全标准下兴建，每个单位都可向保险公司投保。

他指出，占谷长屋的每个单位装上防火设备，并由合格承包商安装电线，因此每单位可投保的数额介于12万至15万令吉。

他本身居住的“豪华单位”，则投保高达50万令吉，可索赔的意外包括火灾、闪电击中、抢劫及其他天灾。