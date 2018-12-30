被利用开设脸书假帐号·诺希山照片又遭盗用 卫生总监拿督诺希山再一次成为诈骗分子盗用照片开设脸书假帐号的受害者！

诺希山在脸书上载盗用其照片开设的假帐号，呼吁民众不要被骗。

（雪兰莪．八打灵再也30日讯）卫生总监拿督诺希山再一次成为诈骗分子盗用照片开设脸书假帐号的受害者！

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诺希山昨天下午在其脸书上载了一个脸书帐号名为Md Usman Abdullah的截图，表示有关帐号是冒用其照片的假帐号，呼吁民众小心提防。

“请注意，这是另一个使用我的照片，作为Md Usman Abdullah的脸书假帐号！”

而从诺希山上载的数张有关假帐号的照片中，可以看到有关M dUsman Abdullah的个人介绍中称自己为来自“新欧罗巴”（Nova Europa，巴西圣保罗州的一个市镇）的“土木工程师”。

值得一提的是，这并不是诺希山第一次遭诈骗分子盗用身分开设脸书假帐号，去年11月13日，诺希山就曾在脸书发帖指有一个名为“Abdullah Hisham Noor”的脸书假帐号，无论是头像、名字、资料和贴文内容，皆与他的私人户头“Hisham Abdullah”和专页“Noor Hisham Abdullah”几可乱真。

据悉，该假冒诺希山的脸书假帐号，不但以诺希山之名向数名民众索讨金钱，更发送性骚扰讯息予护士。