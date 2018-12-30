清真寺范围内·精神病男图掳童 网上流传一名女童在位于鹅唛的斯里美拉蒂清真寺范围险遭一名男子掳走，所幸被女童的母亲及时发现。

一名可疑男子企图带走一名女童。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也30日讯）清真寺范围惊传企图掳童事件？

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网上流传一名女童在位于鹅唛的斯里美拉蒂清真寺范围险遭一名男子掳走，所幸被女童的母亲及时发现。

这则约39秒长的视频今早开始在社交媒体上广传，从视频画面可见，一名女童当时正在清真寺走廊，一名穿着拖鞋和袜子的可疑男子状似左顾右盼后，朝女童方向走去并企图拉走女童。

两人拉扯时，一名疑是女童母亲从室内走出把女童拉走，而该名男子则站在原地喃喃自语。

一名相信是女童母亲（右）上前，从男子手中将女童拉走。

女童母及时阻止后报警

鹅唛警区主任三苏助理总监证实接获女童母亲（32岁）的投报，目前警方正追查该名男子的下落，以厘清这起事件的真相。

他说，任职教师的女童母亲是于前天早上8时许，带着两名女儿到上述清真寺上宗教课；大约上午11时，事主的其中一名女儿走出清真寺洗手，一名疑是精神失常的印裔男子突然走近女童。

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“事主目睹该名男子企图抱起她的女儿，于是赶紧上前将女儿拉回清真寺，而该名男子则在清真寺范围流连一段时间才离开。”

他指出，据警方向有关清真寺的秘书莫哈末诺阿夫占了解，视频中的印裔男子在一年前改信伊斯兰，并且经常到清真寺祈祷。

“该名男子被指精神失常，而且经常喃喃自语。”

另外，根据斯里美拉蒂清真寺发言人莫哈末沙丹在网上回应，视频中的可疑男子是一名印裔残疾人士，经常流连在士拉央再也向路人讨钱乞食。

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他指出，随着这则视频在网上广传，导致一些穆斯林害怕到清真寺祈祷。

虽然此事真相未明，他呼吁民众谨慎看管孩子，而这则闭路电视录像将交给有关单位。