一货柜8000·税官收贿让毒辣椒入境 农药超标的越南辣椒进口准证自9月冻结至今未解除，然而目无法纪的关税局人员向进口商公司收取一个货柜8000令吉贿金，让有毒辣椒入境我国。

（雪兰莪．八打灵再也30日讯）农药超标的越南辣椒进口准证自9月冻结至今未解除，然而目无法纪的关税局人员向进口商公司收取一个货柜8000令吉贿金，让有毒辣椒入境我国。

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根据马来西亚前锋报星期刊引述消息报道，尽管有关进口商公司必须交付“遮眼费”，但依然有利可图；扣除辣椒本钱和贿金之外，私运一货柜17吨的越南辣椒能赚取4万令吉。

农业及农基工业部9月14日发文告指逾50%进口越南辣椒样本农药残余超标，宣布冻结越南辣椒的进口准证，不过市面上依然可见越南辣椒。

该报引述消息指出，70%农药超标的越南辣椒是经由陆地从邻国边境运入，其余30%则是从我国主要港口或关卡入境。

据悉，越南辣椒售价便宜，1公斤介于3令吉50仙至4令吉，进口商以1公斤6令吉卖给批发商，批发商再以1公斤7令吉转卖给销售商和超级市场。

关税总监不否认有害群马

针对有关税局人员被指收贿走私越南辣椒，关税局总监拿督斯里苏博马廉没有否认。

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他接受《马来西亚前锋报星期刊》访问时坦言，基于关税局正在进行内部调查，因此尚未对反贪污委员会举报这起事件。

“我没有否认，告诉我有谁涉及，我们不会姑息养奸，更不会纵容这种破坏关税局诚信的始作俑者；涉及者可在1967年关税局法令第137条文下被提控。”

他也欢迎反贪会介入调查。

他补充，关税局在等待卫生部和马来西亚检疫及检验服务局（MAQIS）的报告，同时极力追查走私越南辣椒的进口商公司。