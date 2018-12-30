再有人陷澳门骗局·柔警促勿轻信陌生来电 柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔今日发表文告提醒民众，切勿轻易相信自称为警方或任何一个单位的陌生来电，以免坠入澳门骗局陷阱。

（柔佛．新山30日讯）再有民众陷入澳门骗局，损失23万令吉！

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柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔今日发表文告提醒民众，切勿轻易相信自称为警方或任何一个单位的陌生来电，以免坠入澳门骗局陷阱。

他指出，警方于本月29日接获一宗投报，事主声称接获来自大马邮政公司的电话，对方指事主拖欠内陆税收局一笔款项，而相关单位更已发出逮捕令及冻结户头的信件。

他透露，事主接获有关来电后不久，再有一通声称来自沙巴警察总部的电话，指事主涉及非法钱币兑换活动。

“对方指示事主转移所有银行户头的钱到指定户头，事主按对方指示分阶段转移23万令吉现款，最终才惊觉自己受骗。”

莫哈末卡里尔说，警方已援引刑事法典第420（欺骗）条文展开调查。

他劝请民众，当接获陌生来电时必须提高警惕，切勿相信来电者的指控。与此同时，民众也受劝勿将私人信息、银行户头号码等交予陌生人。

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他重申，任何一个政府单位或银行，绝不会通过电话向事主确认私人信息或银行户头号码；若对陌生来电的指控感到不安，事主应即刻挂断来电，并亲自向涉及的单位，如警局、反贪局或银行确认真伪。