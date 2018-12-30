大马厂车关卡违例载客·车资原本2令吉竟索15令吉 新加坡媒体报道，有越堤族申诉，大马厂车在新马关卡违例载客，甚至有司机狮子开大口，2令吉（7角新元）车资翻7倍至5新元（约15令吉），引起争议。

这样的厂车理应只能载指定的厂工，却有司机非法载散客，顺道赚外快。（图：受访者提供）

（新加坡30日讯）新加坡媒体报道，有越堤族申诉，大马厂车在新马关卡违例载客，甚至有司机狮子开大口，2令吉（7角新元）车资翻7倍至5新元（约15令吉），引起争议。

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《新明日报》报道，大马厂车日日往返新马两地，主要是载厂工上下班；按理说，只有指定的厂工能搭乘，厂车司机在未经当局批准下随意开价载客，实属违法行为，但仍有不少民众为了省时间而搭“顺风车”。

越堤族刘先生（27岁，工程师）就发现，散客乘搭厂车原本一趟只要2令吉（7角新元），最近却遇上有司机乱开价，竟要求5新元（15令吉）。

报道指出，新柔长堤交通拥堵期间，公共巴士也大排长龙，更多公众宁可多付2令吉搭厂车“快速越堤”。

有越堤族申诉，在大马关卡非法载客的厂车司机漫天开价，要收高达5新元的车费。（图：取自脸书）

若从克兰芝地铁站外搭乘巴士到大马，车资估计约1新元，公众在兀兰关卡通关后，只要再次触卡或出示票根，无需额外付费就可继续搭到大马关卡，但不少公众不愿受困在公共巴士的长长人龙，宁可额外付费搭厂车越堤。

大马陆路公共交通委员会（SPAD）去年12月曾展开行动，取缔非法载客的厂车、旅巴等，共有11名大马巴士司机被捕，他们也被指在路边接客，阻碍交通，加剧关卡塞车的情况。

尽管新加坡有关当局也曾多次取缔，仍有司机趁傍晚繁忙时间人潮拥挤时，趁机招客。这些厂车会停在指定停车位，等待厂工上车，也趁机载“散户”，顺道捞一笔。

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但厂车司机在兀兰关卡就不似在新山关卡一般猖狂，不会使用手电筒招揽乘客，仅会在离开前时不时闪高灯，暗示着“巴士要离开了，要上车的尽快！”