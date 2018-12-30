为了增加土团党党员人数‧敦马：应接纳巫统领袖 敦马哈迪说，一个党的势力取决于党员人数，因此纵使他深受欢迎，但如果没有庞大的党员人数，土团党依然不算是个成功的政党。

（图：马新社）

（布城30日讯）首相兼土团党主席敦马哈迪说，虽然巫统有“肮脏”的人，但为了增加党员人数，还是应该接纳他们加入土团党。

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他说，一个党的势力取决于党员人数，因此纵使他深受欢迎，但如果没有庞大的党员人数，土团党依然不算是个成功的政党。

“最近我发觉，党员人数真的很重要，每位党员都有责任去招收更多党员，我们对欲加入土团党的巫统前领袖设下很严格的条件，确保他们不会将土团党变成巫统2.0，潜移默化的偷渡各种巫统的陋习。”

马哈迪今日为第二届土团党代表大会的辩论环节做总结时说，他相信土团党如今接纳的前巫统党员与领袖，都已经省悟了，同时也忏悔了他们过去所犯下的错误，毕竟巫统是由他们摧毁的，不是由外来势力破坏。

“巫统如今已经四分五裂，他们正在寻找新的生存方式，虽然他们有一些人曾被污染了，是肮脏的人，但也有好人，土团党应该接纳他们成为会员。”