回顾2018 展望2019之大破大立 特朗普入主白宫近两个年头，其生意合伙人、政治顾问、家庭成员、包括其先父的经商手法均受到调查，据统计，他面临17项调查。“通俄案”一直笼罩着特朗普政府，令他无法专注于施政。

（图：美联社）

民主党重掌众议院

特朗普料麻烦缠身

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特朗普入主白宫近两个年头，其生意合伙人、政治顾问、家庭成员、包括其先父的经商手法均受到调查，据统计，他面临17项调查。“通俄案”一直笼罩着特朗普政府，令他无法专注于施政。

此外，白宫频繁人事变动，两年来，特朗普高级助手中有六成以上已离职，离职率超过了前5位总统。至今已有超过10名内阁成员，包括防长马蒂斯、国务卿蒂勒森等要员都已离职，超过奥巴马、小布什和克林顿任内的总和。

民主党人接管众议院的新的一年里，可能寻求弹劾总统。即便特朗普能够免遭弹劾，民主党人的调查预计也会他给带来麻烦，势必对特朗普的施政构成重大考验。一些共和党议员甚至私下担心这些调查行动会拖累该党在2020年总统选举和参议院改选的选情。

（图：美联社）

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朝鲜半岛火药库引信熄灭了？

2018年朝鲜再度成为国际社会焦点，朝鲜领导人金正恩从“麻烦制造者”摇身一变为追求和平的风云人物。金正恩藉平昌冬奥破冰后，于4月27日与韩国总统文在寅互相跨过三八军事分界线，金正恩历史性亲赴板门店韩国一侧的“和平之家”，与文在寅进行相隔11年之久的第三次韩朝高峰会，并签署《板门店宣言》，宣言除强化经济合作外，更包含今年宣布结束韩战状态与朝鲜半岛无核化等。

随后，因美国总统特朗普频频发话使筹办中的特金会面临取消，极力促成美朝和解的文在寅，于5月26日秘密赴板门店朝鲜侧的“统一阁”，与金正恩斡旋，是为文金二会。

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6月12日，很多人难以想像的画面出现了：首次美国与朝鲜高峰会破天荒在新加坡举行，特金会签署《联合声明》，金正恩承诺在安全得到保证的情况下开始启动半岛无核化进程，美国同意暂停美韩军演。媒体纷纷将这次美朝首脑会定位为“划时代的”、“历史性的”。

不过美朝关系随即跌宕起伏，朝鲜无核化的承诺遭到质疑。媒体中不乏对特朗普“没有收获、只给金正恩作嫁衣”的批评。不少媒体专家评论亦认为，中国是这次美朝会谈的最大赢家，金正恩2018年连续三度访问中国，展现与中国的坚实同盟，并转化为外交上的筹码。

尽管如此，朝韩关系持续改善，9月18至20日文金三会在平壤举行，韩朝签署《平壤共同宣言》，内容囊括扩大交流与经济合作、解除韩朝的敌对状态、共同申办2032年夏季奥运会、推进朝鲜半岛无核化实质进展等。韩国方面更称已实质结束战争状态。金正恩和文在寅更一起登上朝鲜民族的圣山白头山，金正恩亦答应年底回访首尔，惟已推迟。

而第二次特金会也预订在明年1月或2月举行。

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东北亚局势瞬息万变。虽然朝鲜无核化进程没有多大进展，至少核心矛盾各方终于开启了对话，不再以试射导弹和军演互相威胁。

美中对抗性竞争大势所趋

被中国上下视为“好打交道的商人总统”特朗普入主白宫后，美中关系在2018年急转直下。尤其特朗普对中国发起的贸易战，令美中步入“新冷战”时代的说法不胫而走。

《企业内幕》指出，中国国家主席习近平无疑是毛泽东之后最强势的领导人，但在特朗普步步进逼的关税攻势下，中国同意在“中国制造2025”一事上让步。

特朗普和习近平在阿根廷特习会后就贸易战达成3个月的停火协议，明年3月1日将是美中关系走向缓和或是进一步对抗的关键点。

不过有分析认为，习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话显示，尽管面临来自美国的压力，中国没有展示任何让步和妥协，相反却更加强硬。彭博通讯社的报道说，习近平2018年底的强势讲话预示美中贸易关系将更加紧张。

分析指出，美中之间的怀疑和不信任在加深，对抗性竞争已经是大势所趋，未来美中关系也将更为艰难。

习近平面临艰巨挑战

有专家认为，邓小平时代韬光养晦的外交战略，到了习近平年代全然翻转，在他强势执政风格引领下，近年来，早已成为全球第二大经济体的中国无论在国际政治、军事和科技各领域，都有与美国互别苗头的企图和架势。

习近平对内高举“中国梦”、“中华民族伟大复兴”大旗；对外提出跨越欧、亚、非各洲的“一带一路”倡议；科技上端出“中国制造2025”发展蓝图；军事上在南海填海造陆，建设军事基地和机场。

中国各方面的发展让人惊叹之余，展现的野心也让国际社会侧目。

以美国为首的西方国家对中国心存戒心，认为此时若不遏制中国的发展，未来将遭逢巨大危机。

贸易战开打后，中国经济发展遭到了阻滞。应该是预见到了2019年的艰难，习近平改革开放40周年大会上讲话中称未来或有“难以想象的惊涛骇浪”。

在贸易战阴霾下，中国经济在新的一年将止跌回升或继续下滑，以及如何因应贸易战对中国经济成长和社会稳定造成的影响，恐是习近平2019年将面临的首要挑战。

欧洲“3M”领袖灰头土脸

德国总理默克尔、法国总统马克龙和英国首相梅伊可谓欧洲最有权势的3位领袖，且3巨头的姓氏皆为M开头。可“3M”在2018年都碰上从政以来的最大危机。

马克龙上任后大刀阔斧地推动改革议程，却引发民众反弹。今年11月，他因计划调涨燃料税而引起“黄背心”街头示威，巴黎凯旋门和香榭丽舍大道的商店与周边景点遭到破坏，至今仍无法平息抗议者怒火，要他下台的呼声渐起，迫使他最终低头认错。马克龙在位仅一年半，但他当初上任时的那股气势，如今已荡然无存。

而有“欧洲妈妈”之称的默克尔，被视为西方自由民主世界的领头羊。不过，她以人道主义为由、填补国内劳力短缺为实，向数百万名中东和北非难民敞开大门，衍生许多社会问题，因此被指引狼入室。国内的极右翼势力“另类选择党”（AfD）乘势崛起，默克尔在连续两次地方选举表现黯淡后面临党内反对声浪，最终宣布2020年届满后不再续任。

距离明年329日英国脱欧大限越来越近，梅伊与欧盟达成的脱欧协议草案却遭国会、甚至党内同僚的激烈反对，还导致自己成为40年来首位面对不信任投票的首相。尽管她最终安然渡过此劫，但如何争取国会支持其脱欧协议草案，是她必须完成的“不可能的任务”。如今英国仅剩3个可能性：英国按照梅伊版本脱欧、无协议脱欧（硬脱欧）和举行第二次公投。但她已表态不会再举行公投。她也在近日宣布，完成脱欧后将不会再连任。

默克尔与梅伊已“不约而同”将于2020年隐退，马克龙地位亦岌岌可危。少了“3M”组合的影响力，甭提雄心勃勃的欧洲建军倡议，布鲁塞尔就连要如何确保欧洲团结都显得力不从心。

台湾九合一选举

改善两岸关系突破口？

台湾九合一选举，掀起“韩流”，让全台湾的政治版图出现大幅撼动。坐拥13席县市首长的民进党惨败只剩6席，国民党则由过往的6席突飞猛进到15席。蓝营的县市首长们，将把赴大陆访问变成上任后的首要目标。

因蔡英文政府迟迟不松口承认“九二共识”，大陆因而中断两岸交流近2年。这两年间，台湾许多邦交国遭到中国大陆拉拢，内政改革也引发争议。

说出秉持“九二共识、一中各表”话语的韩国瑜，击溃绿营20年的盘蜛当选高雄市长，显示选民否决民进党的政策，也让蔡英文2020年的连任之路蒙上阴霾。

香港今年开通广深港高铁、港珠澳大桥，促成陆港之间的交通往来更为便利，不仅给港人一日生活圈带来改变，大湾区概念也向前跨进一大步。

不过在带来运输便利的同时，未来这种融合是否降低香港“一国两制”中“两制”的“独特性”，甚至再度激化两地文化差异而产生矛盾，有待观察。