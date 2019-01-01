张依苹·Buraq
2019-01-01 08:53
张依苹·Buraq
你是七彩的 原色激烈的旋转与奔驰 行程是七重天
你是七彩的
原色
激烈的旋转
与奔驰
行程是七重天
我们
的国度
是那数字
无以印证
七重
山或海
或是羊水
七重而重重
起飞的时候
虽然登天
却是
经历七次
七个我
有七张脸
让你上天下地
找寻
这是
不确定地面对
不确定
你来不定时
你来
就来了
我随时
但固定移位
在史前
古代，以及
未来……
Buraq！
非龙非孔雀
亦非凤凰
不说话
出现的时候
等待跨上
就起飞
目的地
总是，一个惊叹！
形象像灵感
名字似一座
小城
一座充满钟楼
一座充满时间
之城
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羽翼按身上
身上却是马身
马作为人形
更衣
更换羽翼之际
像无法言喻
为什么
裸露
时间之内
以及
时间之外
而非
时间之间
像初生的
美丽
像结实
的果实？
为什么
像阳光，而不像
黄昏？
为什么
毫无
掩护与遮蔽？
令人
怜，令人
心伤
不看你
而别过脸
我也伤心
用不看
切下你
如果看
你的眼
我怕我们
会相遇
一个身分未卜的
女先知
一匹从天上
降下
不谙言语
不能解释
不知神秘
奥义
无法测度
自身神性命运
的
纯洁的
Buraq……
风与雨为你开路
你旋即
降陆
日常中
显形
以人形
我缄默
守着你的
彩虹秘密
如你
一般天真
眼神如你，如你
一般神秘，而
始终不能不
而发一言——
文章来源：星洲日报·文艺春秋·文：张依苹·2019.01.01
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