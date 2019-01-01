张依苹·Buraq 你是七彩的 原色激烈的旋转与奔驰 行程是七重天

你是七彩的

原色

激烈的旋转

与奔驰

行程是七重天

我们

的国度

是那数字

无以印证

七重

山或海

或是羊水

七重而重重

起飞的时候

虽然登天

却是

经历七次

七个我

有七张脸

让你上天下地

找寻

这是

不确定地面对

不确定

你来不定时

你来

就来了

我随时

但固定移位

在史前

古代，以及

未来……

Buraq！

非龙非孔雀

亦非凤凰

不说话

出现的时候

等待跨上

就起飞

目的地

总是，一个惊叹！

形象像灵感

名字似一座

小城

一座充满钟楼

一座充满时间

之城

广告

羽翼按身上

身上却是马身

马作为人形

更衣

更换羽翼之际

像无法言喻

为什么

裸露

时间之内

以及

时间之外

而非

时间之间

像初生的

美丽

像结实

的果实？

为什么

像阳光，而不像

黄昏？

为什么

毫无

掩护与遮蔽？

令人

怜，令人

心伤

不看你

而别过脸

我也伤心

用不看

切下你

如果看

你的眼

我怕我们

会相遇

一个身分未卜的

女先知

一匹从天上

降下

不谙言语

不能解释

不知神秘

奥义

无法测度

自身神性命运

的

纯洁的

Buraq……

风与雨为你开路

你旋即

降陆

日常中

显形

以人形

我缄默

守着你的

彩虹秘密

如你

一般天真

眼神如你，如你

一般神秘，而

始终不能不

而发一言——