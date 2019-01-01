邡眉·纪.深渊归来（上） 呼一声，奇怪的黑影手中飞来一件东西，云雾应声散开，复又合拢。是根绳索。

（图：NONO）

那天，风里隐约听见歌声，忽儿嘹亮忽儿低沉。我一聚精凝神，就只剩下旷野呼啸不断的风。

广告

拨开眼前拔地疯长的莽草，我脚踩着云，云一沾到体温就融化，裤管湿了，特别冷。回头张望，哪看得见我走过的路。瞬间云起，初次目睹白色的惊人的汪洋。谷风助长，云升得更快，寒气凛冽，我呼吸困难，大口喘气，这回是真的吞云吐雾。

抬头，白日晃晃，山空野旷，不知身在何方？

强风巴不得刮我下山，我牢牢抓住莽草，它们是我的依靠，每一步都很谨慎，沉住气，顺着看似有路的地方攀爬。但，再快，我还是输给云起的速度，白云及膝，看不到路，要是一个踏空，这深渊马上多一副尸骸。据说谷底的骷髅不少。

我奋力攀爬，没时间犹豫。

记不得离开宿所多远，记不得走了多久，原本只是被小窗一片阳光唤醒，窗外漫山透亮，隐约浮光耀金，起伏宕动。那是什么？我醒了。

从没看过那么多的花绽放得如此壮观，我不假思索推门出外。让人瞎眼的日照清清楚楚让我看到，在大风中起舞的麦秆菊，我一口气走进花海。噢，一切都跟夜里不同，四周空旷，好大，视野辽阔。

广告

我深呼吸。空气好冷，好干净。阳光也冷，也干净。簌簌寒风不停晃动我推搡我。

不可思议。我对自己摇摇头，得先安抚胸口那颗狂跳的心，才有勇气面对这方天地。

昨日乘车上山，越行越高，路边的麦秆菊已经很招摇了。天！我喊停。

“路太弯太陡，不能随意停随意下车，太危险，而且，风可以把我们吹走。”

广告

驾车是随行的山区朋友，冷静的回答。看着不像开玩笑。

车身被风吹得晃了几晃，错觉吧。

前方一险巇，路旁石碑凿字，一闪而过，我看见Nabalu（注1）。

绿色植被、浓密竹林，逐渐被我们超越，地表褪色，坎坷了畸零了，露出嶙峋的石峰。虽说山锐则不高，可它却不比平常，一路峰回路转都是伟峰兀立，强势地迎着烈日，折射罕见的光芒，耀眼而冰冷，一种不可亵渎的银光。

远处一座挺拔的山峰，气派不凡，银光更是锋锐，直入眼帘。

我当下心被触动。它既给了我宁定的感觉，又让我不能直视它的跋扈。它像在藐视我们：为了它，走在险如栈道的山路，为了它，豁出生命前仆后继而来。这条山路避过纵深山谷，钻铜墙、劈顽石，不顾一切被开垦出来。它一定很不高兴，它一定很讨厌，人们在它最美的腹地最峻峭的群峰硬生生剖开一条路，它身上一条弯曲丑陋的黑蛇刺青，侮辱了它骇世惊俗的美。那冰冷罕见的光，充斥着它的恨。

山路特别冷清，鲜有车辆往来。除了我们，只有一辆笨重的货车，有时出现在遥远的路面，有时又显得临近，不过咫尺；在山与山之间，时而出现，时而消失，互捉迷藏，一路做伴。直到我们轻车驶入险峰林立中，终于没了它的踪影。然而，我知道它依旧在，锲而不舍地往前冲，他们也有要追赶的下一站，跟我们一样，都有自己要去的目的地。

日落前，我们终于来到一个路口，终于有路标，蓝底白字，写着：Buntu Tuhan。Buntu Tuhan，这或许不是我认识的文字（注2），这或许是高山原住民的语言。

Buntu，路的尽头，也可译为死胡同。可是，Tuhan，不是神吗？神，根本不屑与凡间世俗的事扯上关系。单凭这一点，我想我的推测不会错。

我们下车，见是一条泥路，路太小，只容得下步行的人。惟有把车停靠在路旁开阔的路肩，背起行李寻觅可夜宿的地方。这里离我们原先预订的住所有一段距离，黑灯瞎火，不设路灯的路都建在峭壁上，仅凭反光片引路是不智的，在这种情况下，也只有愚蠢的人才会赶路。

那个年代，网络不发达。

我们沿着小路走。这里有人住的痕迹。

“里面是个小村落，有我认识的人家。”他说。一贯的平静。这种人踢到金子也不会嚷嚷。

我们走入一处树荫相连的小径，香气飘忽，我嗅得出是果香花香。

树荫挡住天上的月亮，脚下的路极不平坦，大概是树根之类的，走起来磕磕绊绊。唯有亮起手电筒。半晌，头顶上有昆虫振翅的声音，我想探看。“照亮前路就好了。”平静地，他说了这样一句话。这时大家都累，谁都不再搭话，默默地跟上就是。

我也不让自己被他扫了兴。兀自欢快地想像，白天这里定是个透着绿光的丰盛果园！

走了半小时，才从绿色隧道钻出来。朦胧的月下有片梯田，真好看。

“农家，在这座山后面。”

我们小心翼翼走在梯田之间。

往下，是旱稻，一汪汪水，浅浅的，在夜里竟然星星亮亮，抬头，我们多么接近星空！往上是包菜田，包菜像长在地上的牡丹，绝色的绿，还带点墨，真不赖。

好不容易才走完梯田路，我一心要快速远离肥水气味，三步并作两步，越过其他人回到平地小路。

前方树间，灯火闪烁。村子里的狗一阵乱吠。有人从竹子围篱里走出来，一个、两个、三个……电影中，猎人头族也是这样出场的。

我听见自己心跳的声音。

“你这样走很危险。”是个女子，声音来自斜坡上方。

我站稳脚。她在高处，太阳在她背后剪了个身影，大概前额系上背箩筐的藤圈，头很大，看起来畸形。而我吃惊的是她说英文。相当标准。

呼一声，奇怪的黑影手中飞来一件东西，云雾应声散开，复又合拢。是根绳索。我摸索着捡起来，怔怔的，这时候出现“人”啊。

早餐没吃，又走失方向，早已目眩耳鸣。

“云海很快就把将这里掩盖，你大可坐着等云升空，视线明朗了才爬上来。可我不会等你。”她率直的说。

很好听的英文。我的确想马上逃离云海，经她一说，又想体会被云埋葬的感觉……与其让我继续发呆，她选择直接发号施令。

“来，我们各拿绳子的一端，用它扫开云雾，你看清脚下，马上上来。”

这样的决策不给我机会踌躇，对我这种人是好的。现实中有些节骨眼根本不允许拖沓、纠结、反覆思考，也不允准过度思虑。她的洒脱让事情简单了。

我从云海里逃生。

阳光晒在她扁平的五官上，皮肤发红，近乎黝黑，双眼清澈。

她对我裂嘴而笑，牙齿整齐洁白，跟我想像的完全不一样。她仅仅是个务实但不入世的憨厚少女，她是这片肥沃山区培育出来的活泼灵魂。

“你说英文？”

她点头，把我带到坡上平地。我看见那辆货车。那辆昨日与我们相伴的货车。

这货车原来也是一个家。后座两旁军绿盖布卷起，里面有床铺有衣橱有镜子，还有写字读书的矮桌子，只缺椅子。除了是个家，它也运输包菜。上面挨着衣橱有几箩筐，包菜填得满当当。

货车的左边横栏绑上两根绳，绳的另一端绑在较粗的树枝上，绳上的衣服一字晾晒，在风里，没干透的衣服，正努力地拍打阳光。另一根几乎弯到地上，吃力支撑还滴着水大概刚从溪里洗回来的。说实话，这太阳一点都不热。肯定天黑也晒不干，无疑风才是最大的帮手。

右边一个炉架，烹着一只黑嘟嘟的锅，锅口半掩，呼噜呼噜吐出食物香气和白白的烟，锅下面烧着辟辟啪啪的柴火，被风煽动，火苗窜啊窜，忽高忽低，柴火堆旁焖烧着，要是里头埋几个甘薯烤着……我舔舔嘴唇，吞吞口水。没有口水，嘴巴早已口干舌燥。

少女递给我一杯水。我一口气喝完，心里对她感激不尽。

她看着我，半低头将就阳光，说：“我去帮忙采包菜，你留在这儿。我妈妈不会说英文，也不会说马来文。她会打手势。还有，你先吃点东西，我和爸爸待会儿带你回去。我们知道你住哪里。”

我这才醒悟：“我的朋友一定四处找我。”

“知道。我会尽快。今天是我们租地最后一天的收成，我们要多采一些。”

目送她跟瘦小而苍老的父亲走远，我开始明白这样的农户活得不容易。既没有地，也没有可安顿的家，养家活口靠的是老天赏脸，必须勤于祷告租来的地最好能养出肥美的菜。她方才带着绳索准备跟云雾争取时间，因为我而耽误了。

我和她的母亲留守货车旁。阳光把我们的影子缩短。

小个子的母亲，头发灰白，自然卷得一塌糊涂，脸上全是太阳晒出来的斑，但她的笑容跟少女一样，我忽然相信，上天会特别恩赐这样的人家，不让他们学会过多无谓的忧愁、无谓的索求。

少女的母亲往我身上指了指。我看见地上烙着自己畸形的身影，身上插满了麦秆菊，一把一把的，牛仔裤袋、衣襟、口袋……我对自己的失态有点失措，匆忙把不下百支的麦秆菊都取下，珍重地握在手里。

好美的花。永不凋谢的花（注3）。对满怀的麦秆菊，我心里赞叹。

母亲笑了笑，牙垢红红的。伸手接过我的花，把它们细心捆成好大一束。

我以为她接下来交还给我，岂知她指手画脚让我去弄来石头。

我指了指香喷喷的锅子，她会意，给了我舀一大碗肉米粥，还翻开一根焖在火堆里的玉米。这浓浓的粥和半焦的玉米比我平日上馆子上贵宾楼吃的还要香甜。终于，我的心和胃饱足暖和了。摸了摸口袋，口袋里没钱，他们看起来很需要钱。（待续）

注：

1.Nabalu，从西海岸前往神山途中风口极强之处。

神山（中国寡妇山Mt.Kinabalu，高4097米/13436英尺）有很多不同的民间故事述说京那峇鲁山名字的由来。这里的原住民相信神山的名字是从“Aki Nabalu”演变的，意思是“尊敬死亡之地”。他们相信亡者的亡灵逗留在山峰上。

2.卡达山杜顺（沙巴/北婆罗洲原住民），他们的语言与马来语不同语系，字义大相迳庭。

3.麦秆菊（拉丁学名：Helichrysum bracteatum），别名蜡菊、脆菊，多年生草本植物。天生的干燥花，颜色鲜丽，光泽不变，永不凋谢。