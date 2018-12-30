【读家精选】《大裂》〈玛丽悠悠〉节选： 我负责感冒药的药柜，等再过半年，我就可以负责消炎药的柜子了。真好。除了买药的永远没人跟我说话，而他们张口都是：我鼻子不通气了、我有点发烧、我嗓子有点痛、我难受得要死。妈的。

我在蓟门里的一家药房卖药，跟三个女人一起。

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我负责感冒药的药柜，等再过半年，我就可以负责消炎药的柜子了。真好。除了买药的永远没人跟我说话，而他们张口都是：我鼻子不通气了、我有点发烧、我嗓子有点痛、我难受得要死。妈的。

收钱的是一个胖女人，她给椅子垫了很多靠枕，而她已经够柔软的了。“你要不要吃薯条？”我以为是对我说的，就摇摇头。然后她们就乐了。

抽烟的时候，我得去药店门口站着，望着对面一个两米高的垃圾山。现在来了一个遛狗的老头，他停住脚，对着垃圾山说了一句：“狗操的。”他住在一个窝棚里，他身上的衣服都可怜兮兮地垂著，除了那句“狗操的”，几乎没有任何生机。然后药店的门被推开了，我的女同事用眼白看了我一眼，我就进了药房。我想一定有个人鼻塞了，我准备好听某人复述他的病情了。

在感冒药柜前站着一个鼻子红彤彤的女人。我认识她，有一次在水果摊前她跟我抢一个木瓜，水果摊老板也让我让给她。她说：“不吃木瓜今天就会死。”我说，那你死吧。

就把木瓜抱在了怀里。

当然我没有说。

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老板从我怀里取过木瓜，他说：“你一男人吃甚么木瓜。”我很高兴地让了。因为我摸到木瓜有一块松软的地方，已经烂掉了。我真是开心至极，一个人跟我抢了一个烂掉的木瓜，我心情愉悦，兴得要飞上天去，我蹦蹦跳跳得好像长了两只翅膀，感觉天空都在我的怀抱里。真是爽透了！真是爽透了，一不留神我跌坐在地上，一片垃圾的臭气压了过来。

这个女人站在我的柜台前。我说：“风寒还是风热？”她抽著鼻涕，说：“嗓子痛，流鼻涕。”

“风寒还是风热？”我说。

“我怎么知道？”

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“出汗吗？”

“我运动了就会出汗，跑跑步甚么的。”

小区里有一个餐馆正在被拆迁我拿了三盒药，有两盒是甚么也不治的，但吃了没坏处。她看了一眼，嘟囔了一句：“这么多啊。”然后拿起那没有用的两盒中的一盒。“拿这一盒就行。”

我说：“多运动。”

她去柜台找胖女人结帐。她从包里取出一张白纸，对胖女人说：“我可不可以把这个贴在这儿？”

胖女人拿过来一看，摇摇头。

只有眼白的女同事走过去看。拿起那张白纸，念了出来：“寻猫启事，六岁，家人正急切寻找，肤色白偏黄。”

这个胖女人究竟有多恶毒呢，她喜欢少找人钱，对一些看起来不太精明的老人，少找人几块钱，然后从抽屉里抽两张塞进裤子口袋里，那个口袋由于经常掏而松塌塌的，显得很臭。所以她拒绝贴找猫的告示就自然而然了。

胖女人对我说：“你看到一只猫了吗？”她举起那张白纸，上面有照片。

那个女人期待地转头看着我。

女同事也白眼看着我。为甚么所有人都看着我？

女人说：“牠叫玛丽悠悠。