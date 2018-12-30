元首杯包办男女冠军．森男获公寓．森女赏7万．李典和一诺千金 重赏之下必有勇夫，森美兰在元首杯男子决赛以67比63战胜警察，建立3连霸王朝，金群利集团副执行董事主席拿督李典和将会在庆功宴重重有赏，送出每名球员一房式公寓。

李典和（中）在去年杪的元首杯给予森美兰队鼓励的档案照。（档案照）

（吉隆坡30日讯）不止森美兰男队有房送，夺冠的森美兰女队每名球员也将获得7万令吉奖励金！

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重赏之下必有勇夫，森美兰在元首杯男子决赛以67比63战胜警察，建立3连霸王朝，金群利集团副执行董事主席拿督李典和将会在庆功宴重重有赏，送出每名球员一房式公寓。

丰厚奖励创马篮坛之最

至于在女子循环赛4战全胜，自1967年以来重获元首杯冠军的森美兰女队，每人也将收获7万令吉的奖励金。森美兰男女队的这些奖励，双双创造了大马篮坛最丰厚的奖励纪录。

李典和赛后在接受《星洲体育》访问时也确认了这个诺言：“我几年前已经定下了奖励计划，在我的发展区雪邦有soho公寓，我们将会在庆功宴上进行移交仪式。不过公寓还在建筑中，要2、3年才能够真正拿到。我会实现这个奖励。”

“森美兰女队也一样，她们是第一次拿冠军，故每人会拿到7万令吉。”

在此之前，近两年皆称霸元首杯的森美兰男队球员，已各别收获一辆丰田Vios轿车（2016年）与10万令吉奖励金（2017年），今年再收获公寓。

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元首杯圆满结束，森美兰男女队包办冠军，二线队金群利篮球俱乐部（男队）也拿到季军，是60周年元首杯的大赢家。

黄亿豪荣膺决赛MVP

黄亿豪被评选为决赛MVP，三分球7投4中的得到20分5篮板。他在第四节上半段连得8分，尽管随后犯满“毕业”。