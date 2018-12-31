叶竞文：最低薪制+外劳税·沙雇主新年挑战大 （亚庇30日讯）沙巴州雇主总会会长叶竞文表示，沙巴雇主于新的一年将面对两大严峻挑战，即最低薪金制以及外劳第11年工作准证更新的人头税措施。





沙巴州雇主总会会长叶竞文希望政策能顺应民心，使得沙巴来年吐气扬眉。

（亚庇30日讯）沙巴州雇主总会会长叶竞文表示，沙巴雇主于新的一年将面对两大严峻挑战，即最低薪金制以及外劳第11年工作准证更新的人头税措施。

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叶竞文指出，在雇主面对上述两大挑战，加上市场低迷的情况下，在若没有一个大方向的引导，沙巴的经济很难“翻身”和进步。

他是今日在其新年献词上，这样表示。

■换政府半年没成绩

叶竞文提到，沙巴政权交替至今已逾半年，可是“政志虽犹烈，政绩仍欠缺”。

他称，沙巴的雇主和生意人首先需要稳定的商业环境和贯畅的物流交通，以开拓商业经营；可是，至今仍未见能联系各经济领域和导引全州发展方向的整体大蓝图。

“固然，新政转换乃过渡期，但各自为政如成惯例，难使业者融会贯通，配合无间。”

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他表示，商场上雇佣关系唇齿相依，互相牵制依赖，影响着市场操作；然而，州政府却将管理此重大经济要素的部门，不予以独立而拨入教育及革新部辖属，导致顾此失彼，被迫跟循联邦政府政策而罔顾沙巴的特殊情况。

■经济落后却承担更多

叶竞文表示，在最低薪金制度下，从明年1月开始，沙巴的雇主将与西马的雇主一样，提供每月1100令吉基本工资，涨幅比半岛多出了一倍。

他称，沙巴的整体经济比西马逊了大半，却得承担更多，然而上述政策于宣布实施的前后，不见沙巴州政府部门有任何表态。

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另外，他表示，西马外劳第11年的工作准证更新必须付带惩罚性的1万令吉年金（人头税），此政策现已在沙巴“静悄悄”地实施。

他表示，官方保证沙巴州外劳“5+5+5”共15年工作准证更新年金照旧，此言让人记忆犹新，但是现在突然“平地一声雷”，变成与西马同步，全国统一。

■难以适从外劳政策

叶竞文表示，历年来，沙巴因经济与政治情况特殊，因此外劳政策与西马从不同彻。因此，上述全国统一措施不但让沙巴雇主难以适从，而且让人质疑州自主权是否存在。

不过，他表示，沙巴雇总的会员将秉持顽强的精神和坚毅的意志，为沙巴的发展做出贡献。

“市场低迷，就守势蓄力，待情景好转，盼政策上能顺应民心所向，使得沙巴来年吐气扬眉，从商者大展身手，员工也能分得更大一杯羹。”



