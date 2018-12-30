【读家精选】李宣春‧速写“ 胡迁／ 胡波”‧一个青年创作者的遗像 【读家】上期有大画家梵谷，这期有金马最佳影片导演胡波。两者很不同，却又有些相像：同样很年轻就自尽；生前追求艺术有超乎常人的执著；死后成为传奇。胡波是谁？了解他，不如先从浅尝他的小说与电影开始，让李宣春为你诉说他的故事。

【读家】上期有大画家梵谷，这期有金马最佳影片导演胡波。两者很不同，却又有些相像：同样很年轻就自尽；生前追求艺术有超乎常人的执著；死后成为传奇。胡波是谁？了解他，不如先从浅尝他的小说与电影开始，让李宣春为你诉说他的故事。

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“有些美丽的事物，你一旦喜欢上了，就难私心慷慨地与他人共享。”这是看完胡迁的小说《大裂》及胡波的电影《大象席地而坐》之后的直接感受。

别误会，胡迁与胡波其实都是同一人，胡波才是本名，胡迁是他发表小说作品时的笔名。这位游走在电影和小说之间的创作者生于1988年，却已在去年10月自缢了断生命。仿彿证明无论多么美丽的东西，必然要承接凋零或崩毁的结局。

“一个心灵如精密仪器的青年，多半会因人世各种无可避免的粗暴的碰撞，而时时震动，为了不被毁损，难免必须长久出力压抑着位移，那压抑的能量终要在他的写作中，如棉花一般，雪白地爆绽了。”台湾小说家黄丽群为《大裂》所作的序言中，如此描述其对胡迁的个人印象；这段话也概括了胡迁的文字与故事里，何以会重复出现暴力与伤害，并且予人一种灰暗而透彻的冲击感受。

这本中短篇小说集，共收录了15篇作品，包括改编成同名电影的〈大象席地而坐〉；而〈大裂〉这篇也于几年前得了在台湾举办的BenQ华文世界电影小说奖首奖。15篇长短不一、没有标准结构的小说作品，以“伤害”一词贯穿始末。

失意的年轻画家、怀着深沉愧疚的外遇者、关系岌岌可危的恋人、茫然地进行伤害与遭遇伤害的大学生们、想要脱离剧本正轨捣乱演出秩序的舞台剧演员等等；在一个又一个幽暗、诡谲的情境里，胡迁铺叙着人物如何陷在困局里，这些人物产生不安而做出各种异于常规的回应来还击，又或，坐以待毙、任由现实宰制命运。

◎翻进禁区靠近大象

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小说〈大象席地而坐〉其实没有特别出彩，篇幅也不长。讲述一名男子与好友妻子外遇，正巧好友回家发现了男子的存在；好友并未还以暴力与愤怒，却无预警地从住处阳台跳了出去，自杀死了。男子记得好友说过的一个莫名其妙的故事，说某某地方的动物园里有一头席地而坐的大象，任由谁怎么叨唠、作弄牠，牠也没反应。好友说想去看一看，但好友死掉了。男子似乎无意承担责任，有意置身事外。最后，男子去到动物园，看到了那头席地而坐的大象；男子翻进禁区靠近大象，大象抬起一脚把他踩死了。

对，故事情节就是这样，乍看会觉得莫名其妙、荒谬、乖离现实、“这是在唬烂谁啊”。

再说一个集子里的故事：〈气枪〉，两个猎人去打猎，误把一个小女孩当作猎物射中了。两个猎人讨论著该怎么处理。

他们的选择不是将女孩紧急送医，更不是报警。其中较为强势的一人觉得要找到女孩的家人，怎样也得有个交代。在时间的拖延之间，他们发现中弹的女孩失去了气息，同时，在找寻女孩家人过程，不安情绪逐渐升高。

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他们在女孩身上发现一些原本就有的淤伤，疑似长期受虐。终于，两个猎人找到了那个与女孩共同生活的中年男子，说是她的叔叔。猎人们为了脱罪、摆脱责任，从伤害者翻转为要挟者：如果男子执意要追究女孩之死，他们就要把叔叔侵害侄女的事实公开来；此时，中年男子检查女孩伤口，告知气枪之伤不足以致死，女孩有呼吸道毛病，身体本来就虚弱，中弹后可能只是昏迷。经过一番周转，两团张力就这么相互抵消了。

然而，氤氲在故事以外隐而未宣的另一团张力是：女孩醒来之后，会怎样呢，继续受害？原本以为的伤害竟可能是她的出口，那现在怎么办呢？胡迁的故事没有继续说下去，他就这么让存于故事外的无形僵局悬挂著。

◎没有老套的青春幻梦

还有书中篇幅最长的那篇〈大裂〉，讲述一群大学生的相爱相杀互害互伤的青春岁月。刚开始看这篇小说，难以明确揣测作者在葫芦里卖着甚么药。明明是一群大学生，但通篇小说几乎没写到他们上课的情况；在这所野鸡大学里，男孩女孩们更大的功课是如何一次次抵挡、顽抗声恶力大的较年长学生的暴力伤害。没有陈腔滥调的青春梦幻感、没有岁月绿如青葱的脆薄透明感、没有获得所谓“大人”的支援和庇护，他们在荒地上把自己搞得脏兮兮、浑身是伤；当时间苍茫地过去，他们究竟成为了甚么？亦或他们真如自己所言的“其实甚么也不是”？私以为，至今拍得最好的其中一部“转大人”

青春片，是日本的《听说桐岛退社了》：电影述及一群即将毕业离开学校，步入成人世界的高中生们，因着面临未知且可预感的庞大社会机器即将碾压过来，少男少女原本安然无恙、自由自在的制服生活开始摇晃，将要应声崩塌；叙事者以谐趣、明亮却不失认真庄严的腔调，去铺叙这个故事，使之不流于霜糖外衣质地，而对生存课题有了深邃的碰触。如果胡波还在世，并且把《大裂》实现成影像作品，是很有潜能成为与《桐岛》相提并论的青春片。

在阅读《大裂》的过程，你会联想到很多前行的小说创作者：像是一度也曾对历史怪物、国家机器与暴力伤害恣意挥洒的余华，像是对郁不得志、贫穷困窘、酒精中毒说来平淡却如此刺痛的瑞蒙卡佛，像是持续多年始终耽溺身份转移与追寻的保罗奥斯特，然而胡迁在还来得及创造下一个璀璨辉煌之前，就提前总结了自己与他的创作生命。

电影延续小说的“伤害”

当然，还是要说说今年的金马奖，以及胡波的电影《大象席地而坐》。所有的杂音约莫是在青年纪录片导演傅榆凭《我们的青春，在台湾》得奖之后，感言里提及希望自己的“国家”可以被当成“独立的个体”看待。在开明的观众听来，这是再自然不过的想法啊！都甚么时候了，现在、此刻、当下还不是“独立时代”吗？而如果你亲自看过《大象席地而坐》，并且看懂了电影，你一定会对那场盛会的各种喧哗衍生难以言喻的深切感受；胡波的《大象》温柔而体贴的说出了几个“贫弱”的伤心人，如何自制、隐忍、沉默地抵抗与吸收源自外在的伤害。不，这里所谓的伤害，不仅止于肢体外在的有形的伤，更多是在精神、心理与思想上的冲突与撞击。若将电影与现实对照，可能就会看见颁奖舞台上隐隐席地而坐着一头“大象”，在牠身上布饰著傲慢、威胁、自欺与欺人。然而，这也使得电影《大象》更加魔幻写实了！

电影《大象》里延续了胡迁小说里的“伤害”意旨，原著小说中好友跳楼的外遇者再次出现，他名叫“于城”并由章宇饰演；彭昱畅饰演的“韦布”本来无害却意外致害；王玉雯饰演的“黄玲”想要讨好身边大人以寻得安稳，结果伤害累累；李丛喜饰演的老兵“王金”面临家人欲将其送住养老院的哀怨，同时失去了作为心灵唯一依靠的活物。层层叠叠的伤与被伤之后，他们终于有了交集，一同前往“满洲里”看大象。电影和原著小说最大的不同，也许就在于胡波赋予“大象”全新的意喻和登场形式。4个小时的电影，值得让人忍受。

至于那场胡波与制作人之间的冲突，你当然可以将胡波之死归咎其个人因素；然而，也许要接续追问的是：何以那些曾经为中国电影留下时代刻印的中国影人，如今纷纷“沦落”至不堪入目的境地？这些影人曾经祭出的电影佳作，貌似洞悉各种存在于周遭的“伤害”，何以如今成为了“加害”的一方？

胡波自缢，仿彿是为电影殉葬：他最终守住了《大象席地而坐》的完整，取回了自己对作品的诠释权；他可能也为依然信仰“艺术纯粹”的创作者们立了标杆。

演员章宇回望合作过的胡波说：“他起码让我知道了，哦，这世界上真的有这么纯的人。反观我自己，我只是一个贪生怕死的俗人。”摄影师挚友范超也提及自己“还是”参与了商业影剧的拍摄，而慨叹不懂一直追求“纯粹”的胡波会怎么看自己。

麦田里还有捕手吗？我们很难再见到荷顿了。麦田里也许要有一些“黑手”，无惧脏乱，去向体制和机器谈判周旋，为身后奉献予纯粹孩子们，再铺一段往前行进的路途。