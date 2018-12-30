【迷你相馆】Frank Wong·时光客栈 也许，那一直让大家回头的，不是什么古早，不是一首歌，一本书，也不是什么人情味道。而是自己曾经那么轻盈的影子。

不悼念，不写，不看。常在心中，即为不朽。我时时那样提醒自己。

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一个陌生的人，非亲非故，是否活着，我们向来不知。既然不知，生与死又有何差？名人、远方的朋友，都一样。有的人在死去的那几天被激活，然后又在话题更替下再度死去。选择不声不响，近似无动于衷的人，不一定是无情，他可能只是没有多余的力气来消耗。

季节的到来，时间的过去，等闲置之。不要给他们爬上自己的头，不能让他们进入自己的心。一旦妥协，核心的部份就会开始受侵蚀。日日如此，无所谓新旧。一切都没有什么意思，却又一切皆有趣。我愿意一年只读一本书，如果那是一本值得我花一年时间的书。愿意一再听一个人说话，如果那个人是我疼惜的。愿意站在原位一动不动，如果那是必须。

你以为那是沉闷，却历久常新的事物比比皆是。举例太琐碎，说了也未必能服人。记忆会让你想通。有那么一天，当你够老了，身体开始忘记那些最基本，日常琐事，比如说如何去喝一杯水，才不至于沾湿了衣服；比如说忘记了回家的路；又或者，想不起一个字怎样写了。那时候将一切如新，只是时间已不多。

曾几何时，时光客栈（我心中为它取的名字）覆盖在昔日的老戏院身上。再后来，连客栈也没入时光中。当报刊上还不时有人以文字来怀念老戏院那股混杂了尿骚、烤鱿鱼、嗑瓜子声，透着鬼气的氛围，客栈也已经悄然离场，让路给一个新的时代。是否有那么一天，我们也会怀念起时光客栈来？就好像怀念城镇里大大小小，实在说不出有什么好，甚至有点不堪、杂乱、潮湿的角落一样。但若果真有时光机，我们是否愿意回去那样的一个时空里？还是会选择这个相对华丽便捷的此时此刻？

很多时候，所谓怀旧，原就是一场由独白撑起的群戏。戏演完了，大家就回归日常，纯熟地换档接轨，过寻常日子去了。明天太阳照常升起，下个月账单还会再来。于是我也渐渐有了结论。也许，那一直让大家回头的，不是什么古早，不是一首歌，一本书，也不是什么人情味道。

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而是自己曾经那么轻盈的影子。