明天起禁烟·茶室业者准备好了 （亚庇30日讯）卫生部宣布明年1月1日起所有食肆全面禁烟，本地绝大多数茶餐室、小贩中心都已张贴禁烟告示牌，并认为若有顾客明知故犯，则应由顾客自行承担后果，与业者无关。

一家印度茶店花费50令吉购得告示牌，两天前才张贴在店内。

（亚庇30日讯）卫生部宣布明年1月1日起所有食肆全面禁烟，本地绝大多数茶餐室、小贩中心都已张贴禁烟告示牌，并认为若有顾客明知故犯，则应由顾客自行承担后果，与业者无关。

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■禁烟告示有大有小

兵南邦一带的茶餐室业者，大多选择提早在店内张贴告示牌，以提醒顾客有关卫生部的禁烟措施。

但当地的业者对禁烟措施细节的了解度不一样，部分业者认为只需在店内显眼处张贴大张的告示牌，部分则接到指示必须在每张桌子张贴，厕所也需张贴规定好的尺寸。

记者也发现到业者按照卫生部规定的尺寸和标准，向印刷商印制的告示牌价格不一，材质分别有贴纸、塑料板及纸板等，价格介于24令吉至50令吉。

■收烟灰缸烟客减少

其中，东贡岸精华茶餐室东主许国雄今日受访时指出，他早已自掏腰包用了数百令吉，按照卫生部的尺寸标准印制多张大小告示牌，并在一个月前就在店内张贴5张，以及张贴在每张桌子。

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许国雄表示，店内的烟灰缸也在1个月前就收起，他们在11月间就预先通知顾客，12月起不再提供烟灰缸。

“12月初，还是有顾客照常抽烟，但近半个月来明显减少，大多数会主动走到店外抽，茶室地面少了烟灰和烟蒂。”

他也说，禁烟令在明年落实后，他不打算劝阻客，以免跟顾客起冲突，只能让客人自行承担罚款。

“每张桌子上都有张贴了，我们已经遵循政府的指示，做好商家的本分。”

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精华茶餐室的每张桌子都有张贴禁烟告示。

■烟客不懂10尺有多远

同时，许国雄认为政府在实施禁烟令之前，应该要设置吸烟区。

他称，当局规定茶餐室10尺外的范围可抽烟，但兵南邦一带常有来自乡区的民众，他们不会懂得10尺究竟有多远。

■业者只能口头劝告

另外，在东贡岸经营牛杂粉面27年的来兴茶室东主杨寿星也按照卫生部规定尺寸和标准订制与张贴告示牌，也有协助东贡岸一些印度茶店订制。

杨寿星表示，明年开始若有客人在茶室范围抽烟，业者只能口头劝告，没有能力采取进一步行动。

他说，该茶室在此之前已有张贴禁烟告示牌，但没有禁止，只是不鼓励顾客抽烟。

他坦言，非常担心禁烟令会对生意造成影响，让业者雪上加霜，尤其近月来经济不景气，各行业冷清清，生意不容易做。

他也指出，当局规定茶餐室10尺外的范围可抽烟，但东贡岸镇的公共空间也被列为禁烟区，过去甚至有人曾被罚款。

“茶餐室和公共空间都禁烟的话，那么烟客以后可能只可以在车内和家里抽烟了。我觉得政府与其禁烟，倒不如从源头着手，抑制香烟销售。”

■一张告示牌要价50令吉

此外，一家只在店内张贴一张告示牌的印度茶店东主指出，之前一直要买告示牌，可是到处找都买不到，直到昨天才找到一张要价50令吉的告示牌。

“我们昨天才买到便立刻张贴，1月1日之前会再买多一些贴在店内。”

卫生部宣布明年1月1日起所有食肆全面禁烟，东贡岸来兴茶室东主杨寿星已在店内显眼处张贴多张禁烟告示牌，今后若有客人在茶室范围抽烟，他表示只能口头劝告，没有能力采取进一步行动。