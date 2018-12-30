【隆情岁月】李系德·师爷庙惊蛰打小人 谐街著名的古庙师爷庙，已有近150年历史。到底庙内供奉的“师爷”，是古装片中站在县官身边，帽子四角有几条流苏垂下的“扭计师爷”吗？还是作茧自缚的“蚕虫师爷”？但相信不会是《男亲女爱》里黄子华演的那种律师楼师爷。

谐街仙四师爷庙香火鼎盛。（图：星洲日报）

谐街著名的古庙师爷庙，已有近150年历史。到底庙内供奉的“师爷”，是古装片中站在县官身边，帽子四角有几条流苏垂下的“扭计师爷”吗？还是作茧自缚的“蚕虫师爷”？但相信不会是《男亲女爱》里黄子华演的那种律师楼师爷。

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原来师爷庙的完整名称是“仙四师爷庙”，由叶亚来在1875年捐地兴建，供奉他的前上司“仙师爷”甲必丹盛明利，以及叶的部下统帅“四师爷”钟炳来。

最神怪的传闻，是1860年盛明利在战役中败阵被敌军砍下头颅时，所流的血竟是白色的，所以才被视为神明。这就像浮罗交怡黑沙滩诅咒传说中，玛苏丽（Mahsuri）被诬失贞处死流出白血一样。“包顶颈”者听了可能会反驳：“血怎会是白色的？难道白血球过多吗？”

这种“仙家”传说，造就了“仙师爷”，也带旺师爷庙的香火。平日很多人来拜神求签，新年除夕晚，善男信女也拥来上头炷香。还有人钻神台底转运，只要俯身爬进神台底，从另一边钻出来，来回3次，就可把衰运转成好运。

师爷庙最著名的活动，就是惊蛰之日的祭白虎和打小人，据说在剪好的纸人上写上对你不利之“小人”的名字，放在地上用鞋子或木屐向之拼命敲打，就可打到他不能再害你了。

香港鹅颈桥专业替人打小人的阿婆，会一面打一面念唱以粤语押韵的“打小人歌”，十分精彩好笑，因此打到享誉全球，还向联合国教科文组织申请列入“非物质文化遗产”。

但本地师爷庙的打小人活动，似乎没有唱歌也不够刻薄，难免相形失色。是否该把香港阿婆的粤语“打小人歌”加料编成打遍五官和全身部位的“2.0加长版”边打边唱：“打你个小人头，打到你眼泪流！打你对小人手，打到你有气冇堤唞！打你对小人脚，打到你冇鞋冇屐着！打你块小人面，打到你周身唔得掂！打你对小人眉，打到你甩晒皮！打你对小人眼，打到你魂魄散！打你个小人鼻，打到你成身酸臭味！打你对小人耳，打到你日日拮到刺！

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打你个小人嘴，打到你猛呕黄胆水！打你条小人颈，打到你变柿饼！打你个小人胸，打到你马上风！打你条小人腰，打到你发高烧！打你个小人背，打到你运程衰10倍！打你个小人肚，打到你健康财富乜都冇！打你对小人髀，打到你仆街舂落地！”

不过，吉隆坡人毕竟没有香港人那么尖酸刻薄，况且咒人咒得太狠毒也会令自己折福，还是收吓把衰口，保留吉隆坡原有的淳朴民风好了。