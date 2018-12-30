【那电玩乐园】那天晴·用梦想与信念打造的彩虹岛 前些日子写过的《泡泡龙》，幕后的大功臣是三辻富贵朗，一名当时在太东电玩公司任职的年轻人。他制作可爱的泡泡龙时才26岁。游戏以可爱的泡泡龙角色造型和玩法，风靡许多女玩家。由于游戏需要两个人同时破关，才能看见救到女主角的完美结局，所以吸引了不少成双成对的情侣坐在街机前。

前些日子写过的《泡泡龙》，幕后的大功臣是三辻富贵朗，一名当时在太东电玩公司任职的年轻人。他制作可爱的泡泡龙时才26岁。游戏以可爱的泡泡龙角色造型和玩法，风靡许多女玩家。由于游戏需要两个人同时破关，才能看见救到女主角的完美结局，所以吸引了不少成双成对的情侣坐在街机前。

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打铁趁热，太东公司让三辻富贵朗赶紧制作第二集游戏。一般人在制作续集时，要不使用同样的主角（泡泡龙），不然就是同样的玩法（喷出泡泡）。然而1987年推出的续集《彩虹岛：泡泡龙续集2》（Rainbow Islands：The Storyof Bubble Bobble2），三辻富贵朗却几乎推倒重来，除了沿用从恐龙变回人形的巴比与鲍比，新作玩法截然不同，两个主角会使出漂亮的三道半边彩虹，可以用来打败敌人，也可以踏在彩虹上攀爬登高。

《彩虹岛》讲述巴比和鲍比为了拯救彩虹岛，踏足10个岛屿追寻黑影魔王的踪迹，并将其打败。游戏里有上集奸角的出现，如鲨鱼、蜘蛛、白色饿鬼等。背景音乐采用轻快版的名曲〈Over the Rainbow〉，悦耳动听。最后巴比和鲍比集齐7粒钻石，救出被变成小恐龙的彩虹岛居民，恢复人形。

三辻富贵朗热爱制作游戏，却在事业如日中天时辞职，离开太东公司。他在《Gamest》杂志上撰写游戏专栏，热心分享游戏开发心得，甚至开了一所名为MTJ（他的日语昵称）学校，专门传授游戏制作和设计的专业课程，培养电玩界人才。MTJ校长是三辻富贵朗，讲师也是他，几乎一人包办学校事务。

“与其自己做游戏，我更希望看到学生们创作出许许多多的游戏。人的一生有很多的事情可以做，但是短暂的人生做成的事是非常有限的。

相比成为一棵大树，我更希望成为那个植树的人。”三辻富贵朗说。“对于那些梦想是制作电玩游戏的朋友，请别让你的梦想停留在做梦的阶段。”

然而在2008年，他过度操劳导致肾病，继而肾衰竭引发胸积水、心肺功能停止，英年早逝，得年48岁。他去世过后没多久，学校就倒闭了。

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广大的电玩迷、学生和朋友在他逝世10年后，仍深深怀念这位对电玩制作充满热情的校长。

美丽的彩虹背后有许多故事。在圣经创世纪的章节里，上帝在大洪水后与人类立约，说不会再用洪水灭绝人类。云彩里的彩虹就是誓约的记号。台湾的原住民神话故事里也有不少彩虹的传说。

每回我看见彩虹，都会想起游戏里曾经有个充满彩虹的美丽岛屿，至今难忘。