【简而不单】许书简·2018年 与其数2018年完成的事，倒不如说一说2018年里成长中学到的事。也许2028还会想起，丫哈，就是10年前这个时候才懂的那件事丫。

与其数2018年完成的事，倒不如说一说2018年里成长中学到的事。也许2028还会想起，丫哈，就是10年前这个时候才懂的那件事丫。

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对我来说，今年最大的成长莫过于经营一家店和经营两家店的不同。尤其在团队管理上，从前不过是十来人。大家在同一个地方工作时常见面，背景也比较相似，小羊团队多数是女生，什么事情都很容易解决。

发展到两家店之后，团队增至二十多人，有男有女，有不同的文化背景。我们还是希望可以像一家人那样对待所有小羊，所以必须花上一倍以上的努力才能达成，总害怕遗漏了什么细节。

小羊也努力地互相了解对方，培养感情，这是庆幸的事，大家都希望可以愉快地一起工作。

由于不同文化背景的人变多了，于是大家可以互相学习的东西也变成很多。无论是技巧上还是待人处事上，也许2018年之后，大家都可以变成成熟能干的大人。然而有时候他们不忘提醒羊男和我，他们才那么年轻，年纪才那么小。尤其今年5月大选期间，我们才发现大部份的小羊才刚刚到可以登记投票的年纪，其他则是第一次投票。他们大多不懂得政治（我们也还不能说懂），也许也只认得首相和首相夫人而已。不过今年由于新加入的淡定小羊长得十分像现任教育部长马智礼，所以现在大家对教育部长最感兴趣。

开两家店也发现，不同的区域有不一样的饮食习惯，比方说寻羊店里的客人一般不会那么早来，喜欢特调冰饮。而麦田捕手的客人很早就会出现在店门口，特别喜欢Flat White咖啡，即是奶泡比较薄的奶咖啡。寻羊店里的客人大部份说中文，而麦田捕手的客人大部份讲英文，也有喜欢说方言的老伯伯。对我们来说都是一种成长，下一步要到哪里开店，又会发现什么？

说到成长，来兼职的小羊从3年前开始念大学，到近年来也开始逐一毕业。可以看见他们从念书到毕业到工作，总是有一种感慨，当初不过是个小孩子而已，现在已经变成大人了。而当初我们不过也是个小孩，现在却已经“不得不”成为大人了。2018年，我见了一些十几二十年前的朋友。大家已经变成那种对小孩特别温柔的人，要不就是变成特别讨厌小孩的人，其实似乎只有一线之差。而我总是在提醒自己，如何不教导小孩成为大人。经历了一些事，他们就自己懂的，说太多反而弄巧反拙。

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2019年我只希望我们不会变成老人，到底心境才是那么一回事。