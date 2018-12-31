492学生免费理发·兵南邦7店家忙翻 （亚庇30日讯）距离新学年的开学日还有3天，近500名兵南邦一带的学生今天享受免费理发，带着整洁醒目的仪容回到校园。





民兴党兵南邦区部青年团及女青团主办的“回到校园”免费理发活动，让有份参与的7家理发店忙得不可开交。

（亚庇30日讯）距离新学年的开学日还有3天，近500名兵南邦一带的学生今天享受免费理发，带着整洁醒目的仪容回到校园。

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■民兴党发动“回到校园”

这场别开生面的“回到校园”免费理发活动于今天上午10时起至下午3时在东贡岸布哈万广场举行，短短5小时内就获得492人，包括400名男学生及92名女学生到场理发，让7家理发店忙得不可开交。

“回到校园”免费理发活动是由民兴党兵南邦区部青年团及女青团发起，并获得国际贸易及工业部长兼兵南邦区国会议员拿督达勒雷京全力支持。

民兴党兵南邦区部女青团团长凯罗马拉威受询时指出，免费理发活动获得布哈万广场一带的7家理发店参与，家长只需到场登记及领取固本，便可带着孩子到指定的理发店免费理发。

她也说，这是一项不分贫富、不分种族的活动，凡是18岁以下中学生、小学生及幼儿，只要是学生便可享受。

“兵南邦家长反应非常热烈，登记柜台在上午11时30分已经派出300张固本。这项活动估计可为家长省下每名孩子约6至9令吉的理发费。”

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同时，带着5名孩子在理发店外等候的约翰受访时指出，每年新学年的负担都很沉重，理发也是开学开支之一。

他说，这次5个孩子都免费理发，可省回约40令吉。





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