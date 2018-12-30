【牛杂】牛忠·吻 朋友去英国留居的心愿应该和当年的我有个共同点，是因为在马来西亚看电影，只能看到冰山一角的好电影。为了想看那块冰山有多巨大，只能去伦敦一了心愿。朋友看电影之迷、之狂、之痴，比起我可有过而无不及。

朋友去英国留居的心愿应该和当年的我有个共同点，是因为在马来西亚看电影，只能看到冰山一角的好电影。为了想看那块冰山有多巨大，只能去伦敦一了心愿。朋友看电影之迷、之狂、之痴，比起我可有过而无不及。

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我与伦敦的朋友闲聊，把在南京看了张艺谋《影》的影话传给他看，真巧他也在今年的伦敦电影节看了《影》。我俩臭味相投，都不喜欢，但他的点评可比我精彩。说《影》最有趣是黑白摄影，但电影太过空洞，觉得黑白两色让他好像是参加了一场张艺谋的葬礼。你看，怪不得他写的影话人人爱读。

《影》虽然不好看，但里头有一场戏倒是令我眼前一亮。是邓超演的影子和孙俪演的妻子的接吻戏，是舌吻。不是因为我没见过大蛇屙尿，印象中，这是第一次在中国电影里看到真实的唇枪舌战。一旦知道真相，其实也不惊奇，两个演员在现实生活是一对夫妻，只是让有窥视瘾的影迷先睹为快，想像他俩私生活的舌吻比电影中所见的会激情倍。

电影尺度之大，打真军已是见怪不怪家常事了，舌吻是小儿科。说到电影里的舌吻，有一次在大银幕倒是令我大开眼界。是Larry Clark1995年争议的《Kids》。电影是讲带有HIV阳性的一少年以夺少女贞操为荣的故事。有一场少男少女的舌吻戏，吻的舌头打了结，解了结又打结。更厉害夸张的是，两个人好像在沙漠中口渴到要狂吞对方的口水，才能止渴保住生命似的。看到真的有点傻眼。

讲到电影吻戏，希治阁的电影好像不吻不成戏。最著名的演绎者非外冷内热的Grace Kelly莫属了。和Cary Grant在《To Catch a Thief》或James Stewart在《Rear Window》的吻戏已成了经典。但是希治阁最经典的吻戏是在《Vertigo》里。Kim Novak和James Stewart在酒店房里是电影史上最浪漫、最激情、最情欲、最危险的一吻。希治阁曾被访问他拍这场吻戏时脑里是想着什么，答案叫人拍案叫绝！他说男主角站在酒店房门等着女主角时，见已把头发染成金黄色的女主角从走廊走向他时，男主角的思维里她是赤裸的只剩下内裤，当女主角从浴室像幽灵出来；头发已往后梳理成了螺旋式的漩涡时，男主角已吹起雄风，那时女主角在他眼前是一丝不挂了。那一吻是做爱。这场戏可以说是泄露希治阁对女人和性的内心意识最彻底的一次了。我想起张爱玲在《倾城之恋》写范柳原和白流苏在酒店一吻，“他们似乎是跌到镜子里，另一个昏昏的世界里去了，凉的凉，烫的烫，野火花直烧身上来”。

看到有感觉的吻戏，有时自然而然的会哼起“给我一个吻，可以不可以……”。