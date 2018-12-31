距离不足2公里·甘榜组屋没路通 （山打根30日讯）沙巴诚信党主席哈里士阿里慕丁建议政府建设甘榜蒂努沙二村通往3哩和谐人民组屋的道路，以解决甘榜蒂努沙二村塞车的情况。

甘榜蒂努沙二村与3哩和谐人民组屋仅咫尺之遥，不过却无道路可通。

（山打根30日讯）沙巴诚信党主席哈里士阿里慕丁建议政府建设甘榜蒂努沙二村通往3哩和谐人民组屋的道路，以解决甘榜蒂努沙二村塞车的情况。

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■建议辟路缓解堵车

哈里士阿里慕丁今日视察甘榜蒂努沙二村后向媒体表示，该甘榜长期面对塞车问题，佳节期间尤为严重。他也建议加宽现有道路，以缓解塞车情况。

哈里士阿里慕丁补充，甘榜蒂努沙二村的尽头对面，即是3哩和谐人民组屋，仅不足2公里的距离，但因没有直通道路，导致车辆须绕远道前往。

他表示，有许多居民在海水退潮期间，选择以步行来往2地，以节省交通费。

该甘榜人数递增，他相信相关道路的建设能让居民有多一条前往市区的道路选择。

“目前，当地居民只能用7哩军营路离开或进入相关甘榜。万一该道路封闭，居民将无法驱车离开甘榜。”

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哈里士阿里慕丁今早也在甘榜蒂努沙二村的清真寺主持“回到学校”活动，派发书包及开学用品予50名学生。

他指出，他将前往内陆区视察，同时关注棕油价格大跌而引起小型商家及种植者出现亏损的课题。

■旱稻拨款取消 影响万人

哈里士阿里慕丁也呼吁政府关注旱稻拨款在今年被取消的问题。

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他说，此前，沙巴及砂拉越种植旱稻的稻农可获7000万令吉的拨款，以供购买肥料，但这项拨款已取消，估计有超过1万人受影响。

“我希望相关部门能够再考虑，重新发放上述拨款。”