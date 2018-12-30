【编采手记】蒙慧贤·年龄差异这回事 自从进入了副刊，年龄差异变成了一个经常引起讨（轰）论（动）的话题。

自从进入了副刊，年龄差异变成了一个经常引起讨（轰）论（动）的话题。

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有句话说，没有比较，就没有伤害。然而闹哄哄的副刊人，总喜欢以此为乐。

因为念书的时间比较长，年届24才投入职场，办公室内比我更嫩的小鲜肉比比皆是。唯独是走进副刊，我忽然成了部门的老么，连同记者慧筠、慧琪被标签成占少数的90后，年龄差异成了话题的讨论点，稍不小心还会成了“话题炸弹”。

曾有一次，靖芬撞见我对着电脑中的人物傻笑，调侃说：“哦，原来你喜欢这类型！”我随口说了一句：“看上去有点年纪了，应该有三十多四十吧。”说时迟，那时快，话一出，各方轰动，你一言，我一语，话题被记者编辑们总结成“慧贤说三十多岁是老了。”唉，难道以对象来看，40岁不是大了些吗？百口莫辩，自此学了乖。

也经常被同事问到，认识谁是陈珊妮？

听过谭咏麟版本的〈朋友〉？玩过吹泡泡？

诸如此类问题，总让我有种错觉，仿佛90后和80后及70后隔了十万八千里似的，好歹我家中哥哥姐姐全是80后，算是有一丁点80后的影子，加上95前与95后的生长环境变化极大，90后总不能一概而论啊。

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有一次，编辑勉壮给我们观看花踪后浪文学营的影片，出现了一个陌生名字，我问道：“马景涛是谁？写什么的？”无奈地，又一次在代沟的话题上引起骚动。“Har，马景涛你不认识？”

事后我问了同龄好友，有者认识但不熟悉，有者完全不认识马景涛。随后母亲说：“你妈都不看琼瑶，你又怎么会认识呢？”

当我在努力回忆起为什么小时候没看红透半边天的《还珠格格》的时候，我姐说起了小时候，家里并没看台湾戏剧的习惯。有时候，代沟的现象，除了年龄，其实也受到家庭习惯差异的影响吧？

从前接触的都是00后孩子，不认识金庸，也不懂得《哈利波特》，但喜欢里边的武侠故事和神奇魔法。或许很多小孩会想，即便没看过又怎样了？记得有一次到庙宇采访，导览员在讲解庙宇文化的时候，就对着一群00后做讲解说：“不要因为陌生而放弃去认识和交流，所谓的代沟，就是因为不愿去交流，最后才让‘沟渠’变成了‘河流’。”也许我没赶上你的年代，但我乐于聆听你的故事。相互了解，才看到自己的位置和价值。

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时代变迁，一代人与一代人之间，各有各生活，各有各精彩，不带着异样眼光，便是最起码的尊重。90后已走在“奔三”的路上了，00后蓄势待发，若干年后，遇上10后，会是怎样的情景？代沟这话题，说不完，所以很好玩。