张克骏：人少价高·台湾春节包机取消 （山打根30日讯）伊罗普拉区州议员张克骏指出，由于人数不足加上价格昂贵，原定于明年（2019年）农历新年期间，从台湾飞往山打根的春节直航包机已被取消。





“跨别圣诞迎新年”晚会筹委会主席张凯彬（右三）移交纪念品予张克骏（左）。

（山打根30日讯）伊罗普拉区州议员张克骏指出，由于人数不足加上价格昂贵，原定于明年（2019年）农历新年期间，从台湾飞往山打根的春节直航包机已被取消。

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“由于国际经济低迷，加上消费者认为包机价格昂贵，预订包机的人数极少，负责出售相关旅游配套的多家旅行社为避免亏损，只好将旅游配套撤下，从台湾飞往山打根的春节直航包机随之宣告取消。”

张克骏是以主宾身分于昨晚出席由青运山打根支会主办的“跨别圣诞迎新年”晚会致词时，这么表示。

■争取机场跑道加长动工

张克骏也透过本报报道，获悉山打根飞机场跑道加长工程至今仍没下文，而他也正不断致函予相关政府单位进行争取，如州旅游部，务求使上述工程尽快动工。

此外，他促请政府解除海上宵禁，以促进山打根经济与旅游发展。他也希望能在市区设立一条“海鲜街”，以带动市区经济与旅游业。

“若民众想要了解‘海鲜街’详情，可亲临伊区州议员办事处找我们洽谈，我们也能一起探讨如何将山打根市区、金凤市及伊罗普拉区带来更好发展。”

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■亚庇斗湖路烂

张克骏表示，山打根通往亚庇及斗湖的路面破烂，为附近一带的油棕厂造成困扰，甚至路边野草也没人修剪。

他说，由于公共工程局正计划重新招揽承包商，加上没与旧承包商续约，导致近期内上述路段野草没获修剪，他希望大家多给公共工程局时间，让该局尽快将工作做好。

他补充，“虽然我在今年圣诞节无法为大家带来喜讯，但我希望在这几年里继续努力，尽量解决山打根（民生）问题。”

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出席者包括晚会筹委会主席张凯彬、筹委会副主席兼青运山打根支会副主席吴家威及青运山打根支会署理主席黄荣庭等。