绿色家具‧弃木的第二生命 绿色木匠哈利夫（Harith Ridzuan）是家具公司One Tech的第二代经营者。1993年，哈利夫的父母创立了家具生意，每逢假期，哈利夫都会到店内帮忙父母。2008年，哈利夫正式继承家族企业，然而，他发现在木制家具行业当中，制造家具的同时也制造了很多不必要的浪费，却没获得人们的关注。哈利夫开始自行研究，尝试利用木栈板（Pallet）和其他弃木制作成小样物品。2013年开始，他将家族的生意模式转向环保路线，利用弃木制造出时尚的绿色家具和装饰品。

或许我们对“再循环”（Recycling）的概念并不陌生，那你了解甚么是“升级再造”（Upcyling）吗？

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升级再造，指的是将弃物或回收物件进行创意改造，制作出全新的产品，大家熟悉的百家被，就是升级再造的最佳例子。相比之下，升级再造能够发掘弃物的全新功能，提升弃物的价值，深受人们欢迎。

近年来，许多商家开始投入到升级再造的行列，其中，有不少工匠就利用弃木来制造家具，以减缓森林砍伐及气候暖化的问题。

木餐盘外形简洁美观，适合摆放糕点、零食等食物。

绿色木匠哈利夫（Harith Ridzuan）是家具公司One Tech的第二代经营者。1993年，哈利夫的父母创立了家具生意，每逢假期，哈利夫都会到店内帮忙父母。2008年，哈利夫正式继承家族企业，然而，他发现在木制家具行业当中，制造家具的同时也制造了很多不必要的浪费，却没获得人们的关注。哈利夫开始自行研究，尝试利用木栈板（Pallet）和其他弃木制作成小样物品。2013年开始，他将家族的生意模式转向环保路线，利用弃木制造出时尚的绿色家具和装饰品。

在许多的工业中，都会用到大量的木栈板，作为承载大型物品和隔层作用。然而，这些木栈板往往在用后便直接被丢弃，为避免造成巨大浪费，哈利夫会回收这些木栈板。在回收弃木以后，哈利夫会先检测弃木的可用性，然后根据木材的外形大小和材质，排列整齐，接着经由机器处理，褪去弃木的外层，逐步将它们打造成桌椅、橱柜、百纳箱等新颖家具。

作为绿色企业，在哈利夫的工厂内，就建造了一间别致的办公室，无论是办公室的整体建筑材料或是里头的家具，全以木材制造，如同绿色家具展示厅。哈利夫的办公室采用了自然采光设计，加上墙壁上的木墙设计，展现了简约朴素的自然风设计，让人无法想像，这一切竟取自工厂丢弃的木栈板。

哈利夫表示，弃木往往给人肮脏不美观的印象，但里头却是完好无损的，只须把外层剥掉，就变成焕然一新的模样。而哈利夫的产品正正给了人们一个启示，看似毫无用处的弃木，也可瞬间变成新木，制作出耐用和美观的时尚家具，完全不亚于新砍伐的木材。

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近年来，有不少餐馆纷纷使用这种纹路优美、质感细腻的木餐盘。

绿色家具不等同于价格廉宜

采用升级再造方式制造的绿色家具用品，是否就意味着成本减少、价格较低呢？其实不然。

由于这些弃木需要进行额外的拔钉、检测、打磨等过程，因此，采用旧木比采用新木的过程来得繁杂，故环保家具并不如一般人所认知的较为廉宜。加上哈利夫十分讲究产品的质量、设计和永续性（Sustainable），需要耗费更多人力物力去操作，让他的绿色家具独具一格。

“绿色家具不仅在材料方面，包括产品的制作过程、设计及营运模式等，都必须保持永续性，才能做到对环境友善，对人类有益。”

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哈利夫表示，一般厂商在大量制造家居用品时，会直接把多余的木材丢弃，而哈利夫会利用这些多余的木材制作成小样的用品，例如小巧的电话架，或将细小的木屑作为农业用途，将浪费降至最低程度。

精细加工之后的木制盒子，充份展现了木制的温润质感。

绿色环保，不仅仅是产品

哈利夫表示，大部份的国人虽对环保概念有所了解，却不够深入。

“在国外，人们在购买东西的时候，除了考虑价格，更会考虑产品从哪而来，它的制作过程是否正当，包括工厂的工作环境、员工的健康和福利等，这都是‘绿色环保’的一部份。‘绿色环保’不仅仅是产品，而是一种生活方式。”

除了弃木，哈利夫也会使用具有PEFC认证的木材（PEFC-certifiedwood）和人工林木材（Plantation Wood）来制造家具用品，以合理的方式来经营木制家具生意，让环境和社会获得永续性的发展。

经过5年的努力经营，哈利夫为One Tech家具公司创立了5个品牌，包括Harith Green Carpenter、DAPO、JORD、NOKTA和MEUBELISM，将本地绿色家具推向国内及国外市场。另外，除了制作与销售家具以外，哈利夫的工厂也欢迎学校、机构以及公司单位到访参观，而他本身也会走进校园进行演讲，分享和宣扬环保概念。

欲知更多详情，可浏览：www.onetechinternational.com



在实验过程中，哈利夫会发挥天马行空的想法，尝试将小块木材制作成各种物品，例如图片中的木制饰带（ribbon）。

小巧的木制手机托架，可用来摆放名片和手机，外形精致时尚，有谁想过它竟是被工厂丢弃的木栈板呢？

由本地设计师所设计的木制衣挂架和鞋子，印刻着富有本土特色的峇迪图案。

不同印花图案的木制杯垫。

在回收所有弃木之后，哈利夫会根据木材的外形大小、材质进行分类。

在哈利夫的办公桌内，无论从整体结构乃至墙壁、地板和物品，均使用废弃的木材和金属所制造。

哈利夫的办公室内这一堵木墙，便是取材于木栈板，做到绿色环保之余，更展现了自然而朴素的居家风格。