敦马：这次委内阁成员没100分也有70分 首相敦马哈迪自嘲经常选错人，但他说这次他在委任内阁成员，没有100分也有70分。

（吉隆坡30日讯）首相敦马哈迪自嘲经常选错人，但他说这次他在委任内阁成员，没有100分也有70分。



他说，在宗教学校课题上，教育部长马智礼获得了代表很大的掌声，乡村及区域发展部长拿督斯里丽娜哈伦也同样获得代表掌声。



“我也觉得好奇怪，但丽娜确实得到代表的掌声;至于（青体部长）赛沙迪，他很会演讲，演讲是他的工作，他演讲不错。



“我也不是经常选错人，但我每次选错人时，都会被人骂，好像过去我选错了（前副首相）慕沙希淡，我也给人骂”。这时，台上代表传来数个名字，如“安华”及“纳吉”，马哈迪一听，只是轻描淡写说了一句“那个以后再说”，结果引来哄堂大笑。



“我经常选错人，但这一次（任命内阁成员），虽然没有100分，也有70分”。



马哈迪对党内出现攻击已经当上部长，副部长或政府高职者的行为感到伤心，并要党员立即停止这一切，因为所有的内哄都将让土团党崩坏，而攻击者也不会如愿以偿获得一官半职。



“如果土团党崩坏了，就算你出任再高的部长职也没有意义。”