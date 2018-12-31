英国外交部公布最奇怪求助来电．有人要求未婚女子名单觅伴侣 英国外交部公布2018年各国使领馆接获到的最奇怪求助来电，包括要求大使馆提供未婚女子名单助觅伴侣，请大使馆助收养小狗等。发言人提醒国民应在紧急情况下才致电紧急热线。

英国外交部公布2018年各国使领馆接获到的最奇怪求助来电，包括要求大使馆提供未婚女子名单助觅伴侣，请大使馆助收养小狗等。发言人提醒国民应在紧急情况下才致电紧急热线。

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英国外交部驻海外机构去年接获超过33万宗求助个案，包括安排逾3400人送院，协助4900人处理海外被捕事宜，另发出逾2.96万份紧急旅游文件，但亦有不少奇怪求助个案，例如有男子查询波兰否有吸血鬼，因一名波兰女网友跟他首次约会前问他是什么血型；另一男子因在泰国按摩期间睡着，认为毋须付款，要求使领馆代为交涉；有人看荷兰看了电影《惊世未了缘》（Braveheart）后致电查询故事情节；亦有人从美国致电查问此前一晚的舞蹈比赛节目《舞动奇迹》中谁被淘汰；一名身在西班牙加那利群岛的国民则致电要求外交部职员游说酒店为他更换房间，因为有野猫闯房间并在床上撒尿。此外，还有人从印度新德里致电查询英国驻印度高级专员公署开放时间，声称听说公署有素肠出售，希望购买。

发言人戏言“很遗憾外交部未能就吸血鬼、流浪猫及舞蹈比赛提供建议”，强调求助热线只供紧急情况使用，呼吁国民在海外遇到紧急事件时联络大使馆、高级专员公署和领事馆，职员会尽力提供协助。

（香港明报）