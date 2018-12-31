杜特尔特自曝曾猥亵女佣·女权团体怒轰该下台 菲律宾总统杜特尔特昨天自曝，青少年时期曾“触摸”家中女佣，今天在菲律宾掀起众怒。女权团体指控他性侵未遂，并鼓励性虐待，痛责他应该下台。

菲律宾总统杜特尔特。（图：美联社）

（菲律宾·马尼拉30日讯）菲律宾总统杜特尔特昨天自曝，青少年时期曾“触摸”家中女佣，今天在菲律宾掀起众怒。女权团体指控他性侵未遂，并鼓励性虐待，痛责他应该下台。

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杜特尔特（Rodrigo Duterte）关于女性的发言经常引发外界哗然，例如他把性侵当笑话，还将通奸拿来吹嘘。

杜特尔特昨晚在一场演说中，讲述自己高中时有次向神父告解，说他趁女佣睡着时进入对方房间，“我把毯子掀开，…试图朝（女佣）内裤里触摸。我摸到一半，她醒过来，于是我离开房间”。

杜特尔特还说，他告诉神父，自已后来又重返女佣房间，并再度尝试猥亵她。

菲律宾女权政治团体“嘉布瑞拉”（Gabriela）谴责杜特尔特的发言“令人作恶”，并要求他辞职下台，因为他已自白性侵未遂。

“嘉布瑞拉”秘书长萨尔瓦多（Joms Salvador）表示：“并非只有生殖器插入才构成性侵，用手指或物品也算。”

针对外界批评，杜特尔特的发言人帕内洛（Salvador Panelo）今天表示，杜特尔特“编造”这段故事，并“加油添醋”。

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他说：“（总统）编造这个趣味小故事，用夸张的方式表达自己和同学在高中时遭遇性虐待的事实。”

73岁的杜特尔特在演说中，针对孩童遭遇性虐待的丑闻痛斥天主教会。他还称，在天主教徒占多数的菲律宾，教会是“最虚伪的机构”。杜特尔特自曝，他和同学当年告解时，都曾遭到猥亵。

（中央社．译者：张正芊/核稿：陈政一）