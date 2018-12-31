Angelababy年末舞台独唱《123我爱你》·独特撒娇音全程跑调 Angelababy（Baby）出道多年，在微博拥有近1亿粉丝，是中国演艺圈当红小花。她活跃于戏剧、综艺领域，却是出了名的音痴，好几次在节目上唱歌都大走音。她30日出席浙江卫视跨年演唱会，挑战一个人唱完全场，虽然还是被吐槽“全程走音”，但因为表现镇定又甜美，仍收获许多好评。

（图：视频截图）

（中国31日讯）Angelababy（Baby）出道多年，在微博拥有近1亿粉丝，是中国演艺圈当红小花。她活跃于戏剧、综艺领域，却是出了名的音痴，好几次在节目上唱歌都大走音。她30日出席浙江卫视跨年演唱会，挑战一个人唱完全场，虽然还是被吐槽“全程走音”，但因为表现镇定又甜美，仍收获许多好评。

广告

Baby与《跑男》班底一起上浙江卫视跨年演唱会，在寒冷天气中穿上无袖小礼服，开全麦演唱《123我爱你》，她用独有的撒娇音唱歌，只不过全程跑调。

尽管如此，Baby从头到尾笑得甜美，还对观众比手指爱心，又与旁边舞者互动，显得落落大方，也稳定地完成表演，收获不少好评。、

Baby不时向台下的观众比手指爱心。（图：视频截图）

画面曝光后，网上引起热烈讨论，留言称“长得美不怕不怕，跑调也可爱”、“再跑调，人还是美到爆炸”、“她好看得让我忘掉了这首歌的调子”；也有人认为Baby这次其实唱得不错，“我唱得还不如她”。

对于网民的评价，Baby在活动结束之后在自己微博幽默自黑回应唱功：“提前祝大家元旦快乐，给大家比个心，我回去练歌了。”