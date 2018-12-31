想投资产托…… 这也将会反映有关产托公司管理层的赚钱能力、派息能力及管理素质等，评估及比较它们的利弊之后，从中筛选出你所属意的产托股项。这些资料可从大马证券交易所的网站／证券行／公司年报或资料等来源获得。

读者小明问：

1.我想要投资产业信托（REITS），听说它的风险较低，也可获得股息，要如何开始？它的股息要缴税吗？

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2.可以提供双威产托（SUNREIT,5176,主板产业投资信托组）的最新资料，现在可以买进吗？

答1：需开户头才能买卖

简短来说，如何要开始投资产业信托，就像买卖其他任何种类股票一样，先要在股票证券行开设一个户头，才能进行买卖交易。

目前，马股总共有18只产托股。若要投资产托股，首要考虑的其中主要因素，包括它们所涉及的产业种类与素质、产业的出租率及租金收入、每年派息率与周息率等的过去纪录。

这也将会反映有关产托公司管理层的赚钱能力、派息能力及管理素质等，评估及比较它们的利弊之后，从中筛选出你所属意的产托股项。这些资料可从大马证券交易所的网站／证券行／公司年报或资料等来源获得。

上市公司在派发股息时，都会先扣除税务后才向股东派发，所以股市投资所获得的股息，甚至是资本盈利都是扣除了税务，不必再向政府呈报有关的股息或资本盈利收入。总的而言，因投资产托获得的股息不必缴税。上述一点资料供参考。

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答2：双威产托派息符预期

有关双威产托资料及可否买进，该公司于11月初宣布2019财政年首季业绩时，国内一些证券研究的剖析及推荐可供参考。

当时，MIDF研究指出，该公司首季按年核心净收入下跌7.3%，按季则扬升15%，至7300万令吉，符合较早时预测（占全年预测的25%），该公司派发每单位2.48仙股息也是符合预期。

该行维持其“买进”评级，目标价保持在1令吉93仙；估计其周息率为5.3%。

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双威信托涉足的主要产业领域，包括零售（如双威金字塔购物中心）、酒店、办公室等及其他领域。

管理层在业绩汇报会上指出，长期而言，该公司董事部在一项策略检讨至2025年时，准许公司做出更多拨款给其他领域产业，以便占公司总资产价值（TAV）的25%，比较目前获准拨款则仅为15%。这些其他领域产业包括工业资产、数据中心、货仓及教育性质的资产。

该公司旗下的双威嘉年华购物中心的扩充计划如期进行，于2018财政年第三季开始动工，预料在2021财政年完成。截至9月杪的累积成本为3410万令吉，整个计划包括土地的总发展成本为3亿5300万令吉。一旦完成，它的净可出租面积将增加33万平方尺或72%，至78万7920平方呎。

艾芬黄氏研究给予的目标价为1令吉95仙（当时给予买进评级）、大马投行研究给予1令吉68仙（守住）、丰隆研究1令吉66仙（守住）及肯纳格研究为1令吉60仙（守住）。