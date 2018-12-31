财长：第6年后售20万以下房屋．免缴5%产业盈利税 财政部长林冠英发表文告指出，第6年后出售廉价屋、中廉价屋，以及20万令吉以下可负担房屋的大马公民，豁免缴交这项5%的产业盈利税。

（档案照）

（雪兰莪．八打灵再也30日讯）财政部长林冠英指出，从明年1月1日起，凡是在第6年后出售房地产的马来西亚公民及永久居民须缴交5%的产业盈利税（CKHT），但是政府体恤人民的生活负担，而给予数项豁免。

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他今日发表文告指出，第6年后出售廉价屋、中廉价屋，以及20万令吉以下可负担房屋的大马公民，豁免缴交这项5%的产业盈利税。

他说，凡决定出售在2000年之前购买房产的大马公民及永久居民，其产业盈利税将会以2000年1月1日的房产价格计算；这项措施也从明年1月1日开始实行。

他说，根据条件性合约，如1976年产业盈利税法令第16条文第2附表，在第6年后出售房产的大马公民和永久居民，若在2019年1月1日之前签署买卖协议，并在2019年之后才获得政府或州政府批准，可获得产业盈利税豁免。

他指出，政府也将从明年起，让在G组别（专业组别）下登记服务税的人士，在提供与登记同样的服务时，豁免缴交服务税。

“这项豁免已在2019年财政预算案中公布，以避免因成本提高而增加税务，同时也让本地服务业者的竞争力得以维持。”

他说，向来自同样组别的外国公司进口在G组别内特定服务的大马公司，也可豁免服务税。

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“这是行使财政部长权力所给予的豁免。”